Năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 321 vụ tai nạn giao thông

Trong 10 tháng đầu năm 2024, (từ ngày 14/12/2023 đến ngày 15/10/2024), trên địa bàn tỉnh xảy ra 321 vụ tai nạn giao thông, làm chết 185 người, bị thương 197 người. So với cùng kỳ năm 2023: giảm 17 vụ (giảm 5%), giảm 33 người chết (giảm 15,1%), giảm 34 người bị thương (giảm 14,7%). Trong đó: Đường bộ xẩy ra 315 vụ, làm chết 181 người, bị thương 196 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 16 vụ, giảm 31 người chết, giảm 34 người bị thương. Đường sắt xảy ra 06 vụ làm chết 04 người, bị thương 01 người, hư hỏng 01 ô tô, 03 mô tô, 03 toa tàu; so với cùng kỳ tăng 01 vụ, tăng 02 người chết, số người bị thương không tăng không giảm. Đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.