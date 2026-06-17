Ngày đầu tiên tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (link tại đây) sẽ giúp thí sinh làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển, tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng và rà soát các thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Sau thời gian thực hành, các nguyện vọng thử nghiệm sẽ bị xóa dữ liệu để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức.

Thí sinh sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của bộ từ ngày 2-7 đến 17h ngày 14-7, tức khoảng 13 ngày.

Đáng chú ý, năm nay mỗi thí sinh có cơ hội đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, trong đó các nguyện vọng thuộc ngành sư phạm chỉ được đặt ở 5 nguyện vọng đầu mới có hiệu lực.

Từ những thay đổi, yêu cầu thí sinh phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn ngành học, trường đại học và phải có chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào trường đại học mong muốn.

Bên cạnh đó, ngoài ngưỡng điểm sàn yêu cầu đạt tối thiểu 15/30 mới được xét tuyển đại học, có một số ngành sẽ có mức sàn cao hơn, gồm: y dược, sư phạm, pháp luật, bán dẫn, đường sắt.

Thí sinh cũng cần lưu ý để không đặt nguyện vọng vào những ngành không đủ điều kiện xét tuyển.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn