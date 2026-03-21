Ngẩn ngơ mùa hoa gạo ở Nghệ An

Tháng 3, những cây hoa gạo (hoa mộc miên) trên những cánh đồng, sườn núi ở xã Nhân Hòa, Nghệ An lại bung nở khoe sắc. (Ảnh: Rạng Đông).
Hoa gạo nở đỏ rực trong sắc xanh của những cánh rừng, làng mạc trù phú tạo điểm nhấn đặc biệt cho vùng đất Nhân Hòa.
Những gốc gạo bung nở tạo nên bức tranh nổi bật giữa khung cảnh làng quê với ruộng đồng và dòng sông uốn lượn.
Nhận thấy tiềm năng du lịch từ loài hoa này, chính quyền địa phương tổ chức Lễ hội hoa gạo lần đầu tiên vào năm 2024 và duy trì hàng năm.
Lễ hội hoa gạo năm 2026 diễn ra từ ngày 20 – 22/3, dự tính thu hút hàng chục nghìn lượt khách du lịch.
Ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Nhân Hòa cho biết, trên địa bàn có hàng trăm cây hoa gạo. Trong đó, hàng chục cây có tuổi đời từ 50-100 năm tuổi mọc tự nhiên.
Vào mùa này, cây gạo rụng hết lá, chỉ còn lại những bông hoa trên cành.
Hoa gạo còn được gọi là hoa mộc miên. Hoa có 5 cánh, màu sắc đỏ thắm. Loài hoa này bắt đầu nở từ đầu tháng 3 và kéo dài đến giữa tháng 4.
Cùng với việc bảo vệ, chăm sóc, phát triển hàng cây gạo hiện có, người dân nơi đây đang mở rộng trồng hoa gạo tại các tuyến đường chính của xã.
Du khách tranh thủ chụp hình lưu niệm bên bông hoa gạo tháng 3.
Tác giả: Phạm Tâm - Rạng Đông
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn