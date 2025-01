Ngân 98 vén màn gây sốc chuyện gia đình: Bị bố đẻ chiếm 1 tỷ đồng, doạ tung clip nhạy cảm?

Thời gian vừa qua, Ngân 98 trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì câu chuyện liên quan tới việc phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi "dao kéo" ở Hàn Quốc, bà xã Lương Bằng Quang đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng và vừa tháo mũi thành công, bị lấy 2 khúc xương sườn.

Mới đây, Ngân 98 lại tiếp tục gây xôn xao khi livestream tiết lộ gây sốc việc liên quan tới gia đình. Cô cho biết bị chính bố đẻ lấy 1 tỷ đồng, dọa tung clip xấu được cho là để nhằm mục đích khiến sụp đổ sự nghiệp. "Vừa rồi tôi có đi Mỹ diễn, nhân viên nó nghỉ nên tôi mới nói ba ở nhà có gì ở nhà người ta chuyển tiền hàng ba nhận hộ con. Ba Ngân không trả lại luôn. 'Mày làm gì thì tao sẽ đưa video này cho mọi người'. Chuyện mới xảy ra 1 tháng đây thôi", cô chia sẻ.

Ngân 98 cho biết video bị đem ra dọa dẫm là khoảnh khắc cãi lộn với mẹ ruột. Cô thừa nhận thời điểm đó do không kiểm soát được cảm xúc nên có những câu nói không phù hợp: "Tôi tức quá kêu mẹ bằng mày - tao. Thì ông lấy cái đó để hăm dọa, tống tiền. Người nhà toàn có ý dọa tôi. Tôi không có sợ, nói là nên đăng sớm đăng lẹ đi vì nó sẽ qua thôi nhưng hậu quả để lại là tình nghĩa cha con còn gì nữa đâu, 1 tỷ rồi cũng sẽ mất". Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng tỏ ra bán tín bán nghi vì câu chuyện chỉ được chia sẻ 1 chiều từ phía Ngân 98, sự thật ra sao cũng vẫn chưa được kiểm chứng.

Ngân 98 livestream gây sốc khi chia sẻ bị bố tống tiền, lấy 1 tỷ đồng

Nữ DJ cho biết nhờ bố nhận hộ tiền hàng nhưng không được trả lại. Bên cạnh đó, Ngân 98 còn chia sẻ bị bố đem clip cãi lộn với mẹ ra để dọa dẫm. Tuy nhiên đây chỉ là lời tố 1 chiều.

Bà xã Lương Bằng Quang tiết lộ lý do công khai chuyện gia đình trên mạng xã hội. "Nhiều người nói tôi không có khôn khéo, chuyện gia đình không nên lên đây kể. Nhưng mà không kể thì sớm muộn nó cũng lòi ra thôi. Vì gia đình tôi đâu có tốt đẹp gì đâu. Từ xưa tới nay mọi người hay hỏi bố mẹ tôi còn không nhắc tới nữa đó. Thậm chí tôi không cho mẹ lên livestream vì không biết mạng xã hội như thế nào và không kiểm soát được lời nói", cô cho hay.

Trước đó, Ngân 98 cũng chia sẻ ba mẹ cô là người bình thường buôn bán hoa quả, không phải đại gia. Trên trang cá nhân, bà xã Lương Bằng Quang từng bày tỏ tình cảm với mẹ: "Đời người phụ nữ chỉ mắc nợ mẹ đẻ chứ không phải chồng hay mẹ chồng".

Ngân 98 là nữ DJ nổi tiếng dính liền với nhiều tai tiếng trong showbiz Việt. Cô ưa chuộng phong cách gợi cảm, thường xuyên diện đồ cắt xẻ khoe vóc dáng. Lương Bằng Quang sinh năm 1982, hơn Ngân 98 tới 16 tuổi. Anh là tác giả của nhiều ca khúc hit như: Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Chính em, Bờ vai cho em...

Trước khi xây dựng gia đình với Ngân 98, anh từng trải qua cuộc tình ồn ào với Yaya Trương Nhi. Năm 2020, Lương Bằng Quang từng cầu hôn Ngân 98 nhưng cô chưa đồng ý. Nữ DJ từng chia sẻ về vấn đề kết hôn: "Quen vậy thôi chứ không cưới, cưới mai mốt mắc công ly dị giấy tờ mệt lắm. Cứ quen vậy nè, mai mốt chia tay là xong".

Ngân 98 và Lương Bằng Quang được khán giả biết tới vì những ồn ào, tai tiếng

