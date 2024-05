Nam thanh niên đi xe máy tông cán bộ CSGT hy sinh

Trước đó vào khoảng 11h30' sáng 27/5, tổ công tác gồm 3 cán bộ của Trạm CSGT Ninh Hòa thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, do Trung tá, tổ trưởng Lê Hữu Tuấn trực tiếp điều hành đến lý trình km 1413 trên quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, để đo tốc độ xe ô tô chạy từ hướng Bắc vào Nam.

Trong lúc tổ công tác đang thực thi nhiệm vụ thì một nam thanh niên đi xe máy BKS 79V1-359.35 chạy từ hướng Bắc vào đến lý trình nêu trên nhưng không làm chủ tốc độ nên đã tông vào người Trung tá Phan Trần Anh Phương. Do cú tông mạnh nên người gây tai nạn và người bị nạn cùng với xe máy đều ngã xuống đường.

Sau khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu, Trung tá Phan Trần Anh Phương được chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng do chấn thương nặng nên đã tử vong lúc 14h30’.

Đối tượng gây ra tai nạn được xác định là Cao Nhật Trường (SN 2002, trú ở thôn Phú Cang Nam 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), bị gãy xương vai trái, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Tiến hành test nhanh người này không phát hiện nồng độ cồn và ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn