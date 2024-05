Đề nghị truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Theo đó, vào lúc 11h25’ trưa 27/5, tổ công tác của Trạm CSGT Ninh Hòa gồm 3 cán bộ, do Trung tá Lê Hữu Tuấn điều hành đến km 1413+300 trên quốc lộ 1A qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa để kiểm soát giao thông.

Phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy từ hướng Bắc vào với dấu hiệu vi phạm tốc độ, nên Trung tá Phan Trần Anh Phương chuẩn bị ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, nhưng người điều khiển không làm chủ tốc độ, lách tránh một xe chạy cùng chiều phía trước, nên xe máy của đối tượng chuyển hướng tông trực diện vào Trung tá Phan Trần Anh Phương.

Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng do chấn thương sọ não và dập lồng ngực nên đến 14h30’ chiều cùng ngày, Trung tá Phan Trần Anh Phương đã trút hơi thở cuối cùng.

Di ảnh Trung tá Phan Trần Anh Phương.

Trung tá Phan Trần Anh Phương, quê ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Sau 6 tháng là học viên Trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, tháng 9/2003 anh nhận công tác tại Đội dẫn đoàn của Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa và đã phấn đấu thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II tại TP Hồ Chí Minh.

Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa và đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác từ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ cho đến tuần tra, kiểm soát giao thông. Đầu tháng 5/2024, Trung tá Phan Trần Anh Phương được điều chuyển từ Đội CSGT đường bộ về Trạm CSGT Ninh Hòa được gần tròn tháng thì hy sinh trong khi đang thực thi nhiệm vụ.

Được biết bố mẹ Trung tá Phan Trần Anh Phương là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Người vợ của anh- Thiếu tá Đặng Lê Lệ Hằng, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế – chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa. Bố vợ của anh là cán bộ Công an hưu trí, em vợ cũng đang công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

Vợ chồng Trung tá Phan Trần Anh Phương có hai người con trai là cháu Phan Đăng Minh (SN 2009) và Phan Đăng Anh Minh (SN 2015) còn đang đi học.

“Để kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích của CBCS, nhất là CBCS hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ, Công an tỉnh Khánh Hòa căn cứ Luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và Thông tư số 04/2024/TT-BCA ngày 22/1/2024 của Bộ Công an quy định về công tác thi đua, khen thưởng của lực lượng Công an và phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, kính đề nghị Bộ Công an truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Trung tá Phan Trần Anh Phương”, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa nêu trong Tờ trình.

Trung tá Nguyễn Hiền Hoài Bảo, Trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa cho biết, dù được phân công nhiệm vụ nào, Trung tá Phan Trần Anh Phương cũng luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đối với đồng đội anh luôn hòa đồng, gắn bó tình đoàn kết thân thương. Anh ra đi đột ngột, để lại cho gia đình và đồng đội niềm tiếc thương vô hạn.

Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đồng đội chia sẻ nỗi đau thương với gia đình Trung tá Phan Trần Anh Phương. Lễ truy điệu Trung tá Phan Trần Anh Phương sẽ được tổ chức vào lúc 6h30’ sáng 30/5, sau đó linh cửu sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn