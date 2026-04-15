Nam thanh niên để lại ô tô, nghi nhảy hồ tự tử

Sáng 15-4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc một nam thanh niên để lại ô tô rồi nghi nhảy xuống hồ thủy lợi tự tử.

Chiếc xe ô tô nam thanh niên để lại trên bờ hồ

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người dân nhìn thấy chiếc ô tô mang BKS 47A-405.xx lưu thông trên thân đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk.

Một lúc sau, nam thanh niên xuống xe rồi nghi nhảy xuống hồ.

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán cứu nạn và trình báo cơ quan chức năng.

Vài giờ sau, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân dưới hồ.

Các giấy tờ để lại trên xe cho thấy nam thanh niên tên P.Q.D., SN 1998; ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động