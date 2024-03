Nam thanh niên cướp giật tiệm vàng khai do thua cờ bạc qua mạng

Kiệt và số vàng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: C.A.

Tới tối 25-3, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã lấy lời khai nghi phạm để làm rõ vụ cướp giật tiệm vàng xảy ra vào trưa cùng ngày.

Người dân đuổi bắt thanh niên cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Nguyễn Minh Kiệt, 23 tuổi, quê Cà Mau, bị điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bước đầu tại cơ quan công an, Kiệt thừa nhận hành vi phạm tội.

Kiệt khai đi cướp giật tiệm vàng do nợ nần mất khả năng chi trả, do trước đó thua cờ bạc qua mạng.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, nghi phạm cướp giật tiệm vàng bị bắt giữ vì sự cảnh giác của chủ tiệm.

Công an làm việc với tiệm vàng bị cướp giật. Do cảnh giác nên chủ tiệm vàng này đã giữ được tài sản - Ảnh: C.A.

Khi tới tiệm vàng vào khoảng 11h trưa cùng ngày, Kiệt hỏi thử một chiếc lắc vàng rồi nói ra xe lấy tiền trả.

Do nữ chủ tiệm vàng đã có sự cảnh giác từ trước, đi theo ra xe nên khi Kiệt cầm vàng bỏ chạy, chủ tiệm đã hô hoán cùng người dân bắt giữ được nghi phạm.

Trước đây, công an địa phương đã tuyên truyền các tiệm vàng nâng cao cảnh giác. Trong đó tiệm vàng K.T.T., phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, là nơi xảy ra vụ cướp giật cũng từng được tuyên truyền.

Công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: BÁ SƠN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ