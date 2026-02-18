Hai vợ chồng và con trai t.ử v.ong sau tai nạn với ôtô

Khoảng 14h45, anh Huỳnh Hùng, 30 tuổi, ở phường B'Lao (TP Bảo Lộc cũ) lái ôtô 7 chỗ trên quốc lộ 28, hướng từ xã Bảo Lâm 5 đi xã Quảng Khê (Đăk Nông cũ). Khi đến đoạn qua thôn 3 Lộc Bảo, xe va chạm với xe máy do ông Nông Văn Tuấn, 46 tuổi, quê Đăk Lăk, chở vợ và con trai, chạy chiều ngược lại.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Hoài Thanh



Cú va chạm khiến ông Tuấn và vợ là bà Long Thị Huyến, 46 tuổi, tử vong tại chỗ. Con trai là Nông Hải Lâm, 10 tuổi, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại hiện trường, ôtô lao xuống taluy bên trái theo hướng di chuyển, cách mặt đường khoảng 2 m; xe máy hư hỏng nặng, nằm cách đó vài mét.

Gia đình ông Tuấn đang trên đường từ nhà sang Lâm Đồng chúc Tết thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng điều tra.

Quốc lộ 28 dài hơn 300 km, là trục giao thông huyết mạch theo hướng đông - tây qua Lâm Đồng, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, đồng thời đảm nhận vai trò vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân các huyện miền núi.

Tuyến đường có nhiều đoạn đèo dốc, bán kính cong nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tác giả: Hoài Thanh - Trường Hà

Nguồn tin: Báo VnExpress