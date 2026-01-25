Nam thanh niên bị phát hiện tử vong dưới sông sau cuộc gọi cho bố

Ngày 25/1, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân tử vong của thi thể được phát hiện dưới sông Tắc (phường Long Phước, TP Thủ Đức cũ).

Theo cơ quan chức năng, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đ.N.P (SN 2002, quê Lâm Đồng).

Thi thể nam thanh niên bị phát hiện dưới sông.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, người dân lưu thông qua sông Tắc (cùng nhánh sông Đồng Nai) phường Long Phước thì phát hiện thi thể người nằm úp lẫn trong đám lục bình.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh có mặt, trục vớt thi thể, điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, nạn nhân là nam giới, mặc áo khoác đen trùm đầu, quần thun, thời gian tử vong chưa lâu. Qua rà soát, Công an xác định nạn nhân chính là anh Đ.N.P.

Người thân của nạn nhân sau đó cũng có mặt tại hiện trường phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, bố của anh P. cho hay, trước đó 1 ngày, con trai có liên lạc cho mình, sau đó ông cố liên lạc lại nhưng bất thành. Đến sáng 25/1 thì người bố nhận tin thi thể con trai nổi trên sông ở TP Hồ Chí Minh.

Thi thể người phụ nữ có vết mổ.



Trước đó, khoảng 14h30 ngày 21/1, người dân lưu thông qua sông Đồng Nai, đoạn qua cầu Đồng Nai (tỉnh Bình Dương cũ, nay là phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh) cũng phát hiện thi thể một người phụ nữ lớn tuổi.

Cơ quan chức năng chưa thể xác định danh tính nạn nhân. Bước đầu ghi nhận, người phụ nữ này khoảng 60 tuổi, mặc áo dài tay sọc nâu đen, quần thun dài màu đen, ở bụng có vết mổ và đặt túi đựng chất thải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thông báo ai là thân nhân hoặc biết nạn nhân thì liên hệ điều tra viên Hồ Khắc Tiến Thành qua số điện thoại 0942.786.060 để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn