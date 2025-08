Nam sinh lớp 6 lao xuống kênh cứu cháu bé 5 tuổi gặp nạn

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 bé trai chở nhau bằng xe đạp, không may bị ngã xuống kênh và được 2 người nhảy xuống kênh cứu cháu bé vào bờ an toàn.

Video ghi lại sự việc nam sinh lao xuống kênh cứu cháu bé gặp nạn

Qua hình ảnh video cho thấy sau khi ngã xuống kênh mương, bé lớn sau đó đã tự trèo được lên bờ, còn cháu nhỏ sau một hồi chới với dưới nước đã được một số người cứu lên bờ. Đoạn clip cho thấy người đầu tiên nhảy xuống cứu cháu bé là một thiếu niên, rồi sau đó một người đàn ông tiếp tục nhảy xuống giúp đỡ.

Khi đoạn clip được chia sẻ, đã có hàng ngàn người khen ngợi hình ảnh dũng cảm của những người đã lao xuống kênh cứu cháu nhỏ. Đặc biệt là em nhỏ, sau đó được xác định là em Vũ Hồng Phong (học sinh lớp 6A4, Trường THCS Phương Định (xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình).

Cháu Vũ Hồng Phong, người hùng "nhí" lao xuống kênh cứu bé trai. Ảnh: Toàn Phan

Chia sẻ thông tin với báo chí, cháu Vũ Hồng Phong cho biết khi đang đi chơi thì bắt gặp 2 em nhỏ đi xe đạp bị ngã và rơi xuống kênh nước (thôn Văn Cảnh, xã Ninh Giang). Thời điểm này, một em nhỏ đã trèo lên bờ, em còn lại đang chới với dưới kênh.

Khi dừng xe chạy lại quan sát, Phong thấy em nhỏ đang cố vùng vẫy để bơi vào bờ nhưng không hiệu quả và bắt đầu chìm. Lúc này, Phong đã nhảy xuống kênh cứu em nhỏ gặp nạn. "Khi cháu chạy lại gần khu vực của 2 em bị ngã xe, thì thấy một em đang chới với dưới kênh nước, một lúc sau thì em này ngất, cháu mới nhảy xuống bên dưới kênh. Khi kéo cháu vào bờ thì có thêm một chú nữa nhảy xuống hỗ trợ"- Phong kể.

Hình ảnh cháu Phong chạy tới cứu người. Ảnh cắt từ clip

Ngoài cháu Phong, người xuống cứu cháu bé còn có anh Nguyễn Văn Duy (SN 1995; ngụ thôn Văn Cảnh, xã Ninh Giang). Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Duy đang ngồi ở nhà, cách nơi cháu bé gặp nạn khoảng 100 m. Khi nghe tiếng kêu cứu, anh Duy chạy ra ngoài thấy sự việc liền nhảy xuống kênh nước để cứu người.

Sau khi đưa cháu bé gặp nạn lên bờ, anh Duy và một số người dân lập tức sơ cứu cho cháu bé. Rất may mắn sau thời gian sơ cứu, cháu bé đã tỉnh lại.

Được biết, UBND xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình đã nắm được sự việc, có cử người xuống thăm hỏi động viên và đang xem xét có hình thức biểu dương, khen thưởng những người dũng cảm cứu người gặp nạn.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động