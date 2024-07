Nam sinh Huế giành vé vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24

Chân dung nhà leo núi Võ Quang Phú Đức.

Cuộc thi Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến 4 nhà leo núi tranh tài: Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Tuấn Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội), Phan Duy Hùng (THPT Sơn Tây, Hà Nội), Đặng Duy Khánh (THPT chuyên Lào Cai, Lào Cai).

Các thí sinh thoải mái chia sẻ về cảm xúc của mình trước khi cuộc thi bắt đầu. Tuấn Minh - nam sinh đến từ tiếp tục mang đến trường quay quả bưởi được hái tại sân trường và coi đó là thần hộ mệnh của bản thân. Bên cạnh đó, Tuấn Minh và Phú Đức cùng trao nhau cái ôm tình bạn vô cùng thân thiết.

Trong phần thi khởi động riêng, Phú Đức và Duy Khánh cùng trả lời đúng 5/6 câu hỏi để có 50 điểm. Trong khi đó, số điểm của Tuấn Minh là 40, Duy Hùng là 30 điểm.

Sang phần thi khởi động chung, Phú Đức là người xuất sắc nhất khi liên tiếp bấm chuông để giành quyền trả lời và đạt thêm 55 điểm, tạo lợi thế rất lớn trong các phần thi tiếp theo. Xếp thứ hai là Duy Khánh 45 điểm, Tuấn Minh và Duy Hùng cùng có 40 điểm.

Phần thi Khởi động của các thí sinh.

Chướng ngại vật của cuộc thi quý có 15 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 10 chữ cái, tìm từ còn thiếu trong đoạn bài hát Qua miền Tây Bắc. Với đáp án "Chiến thắng", Tuấn Minh và Duy Khánh có thêm 10 điểm.

Hàng ngang tiếp theo gồm 4 chữ số với câu hỏi: "Năm 2024, 1/4 tuổi mẹ bằng 1/2 tuổi con. Biết mẹ sinh con năm mẹ 30 tuổi. Hãy tìm năm sinh của mẹ". Chỉ có Tuấn Minh đưa ra đáp án là 1972 nhưng không chính xác.

Hàng ngang tiếp theo gồm 7 chữ cái với câu hỏi: "Những câu thơ sau của tác giả Vân Đài viết về người chiến sĩ thuộc lực lượng nào: Mặc nắng mưa gió bão/ cây súng chú chắc tay/ quân thù mà ló mặt/ biển lớn sẽ vùi thây".

Duy Khánh bấm chuông trả lời chướng ngại vật là Sự kiện Vịnh Bắc Bộ. Đây là đáp án chính xác và Duy Khánh có thêm 40 điểm. Sau phần thi này, Phú Đức vẫn là người dẫn đầu với 105 điểm, xếp sau là Duy Khánh 95 điểm, Tuấn Minh 50 điểm, Duy Hùng 40 điểm.

Phú Đức sớm có lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc.

Trong phần thi Tăng tốc, Tuấn Minh là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng cả 4 câu hỏi, trong đó có 2 lần trả lời nhanh nhất để mang về thêm 120 điểm. Phú Đức cũng trả lời đúng 3 câu để có thêm 90 điểm. Sau phần thi này, Phú Đức tiếp tục dẫn đầu với 195 điểm, bám sát là Tuấn Minh 170 điểm, Duy Khánh 135 điểm, Duy Hùng 110 điểm.

Bắt đầu vòng thi Về đích, Phú Đức chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Tuy nhiên Đức đã không có đáp án đúng cho cả 3 câu hỏi. Duy Hùng trả lời câu thứ 2 nhưng không chính xác. Trong khi đó, Tuấn Minh giành quyền trả lời câu thứ 3 để nâng tổng điểm lên 190 điểm, vượt điểm của Phú Đức.

Tuấn Minh, chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm để về đích. Tuy nhiên, Minh không đưa ra được đáp án đúng cho 2 câu đầu tiên và phải chia 20 điểm cho Phú Đức, đánh mất cơ hội dẫn đầu. Đến câu hỏi thứ 3, Tuấn Minh có đáp án đúng để rút ngắn khoảng cách với Phú Đức đang dẫn đầu còn 5 điểm.

Phú Đức giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý.

Duy Khánh về đích với gói câu hỏi 30-20-30 điểm. Dù bắt không trả lời được câu hỏi đầu tiên nhưng với câu hỏi thứ 2 đặt ngôi sao hy vọng, Khánh nâng tổng điểm lên thành 175. Đến câu hỏi thứ 3, Tuấn Minh giành quyền trả lời nhưng không chính xác và bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu.

Duy Hùng chọn gói câu hỏi 30-30-20 điểm. Câu đầu không có đáp án, Duy Khánh trả lời nhưng không chính xác. Câu 2 đúng. Câu 3 chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có đáp án, Phú Đức giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác.

Kết quả chung cuộc, Võ Quang Phú Đức là người giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý 3 với 185 điểm. Xếp thứ hai là Nguyễn Tuấn Minh 175 điểm. Cùng hạng ba là Đặng Duy Khánh 160 điểm, Phan Duy Hùng 110 điểm.

Sau khi giành được vòng nguyệt quế, Phú Đức bày tỏ sự tự hào khi lần thứ 7 cầu truyền hình về với Thừa Thiên - Huế. Nam sinh cũng khẳng định mình và các thí sinh trong trận thi Quý 3 chơi rất thân với nhau và không ngần ngại trao nhau những cái ôm trong suốt cuộc thi.

