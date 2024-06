Nam sinh Đại học Nông Lâm nghi rơi lầu ký túc xá tử vong lúc rạng sáng

Trưa 30-6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một nam sinh nghi rơi lầu ký túc xá tử vong lúc sáng sớm.

Thông tin ban đầu, rạng sáng nay bảo vệ của ký túc xá khu B Đại học quốc gia TPHCM (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An) đi tuần tra ở toà nhà C1 thì phát hiện một nam thanh niên nằm chết tại đây, nghi do rơi từ lầu cao nên nhanh chóng trình báo công an.

Hiện trường vụ việc.

Nhận thông tin, công an TP Dĩ An có mặt phối hợp cùng ban quản lý ký túc xá tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua đó xác định nạn nhân là N.V.T (23 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu) là sinh viên trường Đại học Nông Lâm TPHCM, sống tại tầng 7 của toà nhà này.

Tới trưa cùng ngày, công tác khám nghiệm hoàn tất. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Đoàn Dự

Nguồn tin: congan.com.vn