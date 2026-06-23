Hai nam sinh mất tích khi tắm tại đập Bara Đô Lương, Nghệ An

Tối 22/6, lãnh đạo xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đang khẩn trương tìm kiếm hai nam sinh mất tích khi tắm tại khu vực đập Bara Đô Lương.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm 2 nam sinh mất tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, 4 nam sinh trú tại xã Lương Sơn rủ nhau ra khu vực đập Bara Đô Lương vui chơi rồi có 3 em xuống nước tắm giải nhiệt. Trong lúc bơi, cả nhóm bất ngờ gặp sự cố, trượt chân xuống vùng nước sâu và chới với giữa dòng.

Phát hiện sự việc, một số người dân có mặt gần hiện trường đã nhanh chóng lao xuống cứu hộ, đưa được một em vào bờ an toàn. Hai nạn nhân còn lại là N.V.T (17 tuổi) và T.V.Đ. (16 tuổi) mất tích dưới nước.

Được biết, cả hai em đều là học sinh của một trường THPT trên địa bàn huyện Đô Lương (cũ).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 22h cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành và dự kiến kéo dài cho đến khi tìm được nạn nhân.

Đập Bara Đô Lương là công trình thủy lợi quan trọng của Nghệ An, dài 345m, cung cấp nước tưới cho nhiều địa phương phía Bắc tỉnh. Khu vực chân đập có nhiều hố sâu, dòng chảy phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV