Nam shipper bị hành hung dã man vì vô tình tông vào bé gái trượt patin giữa đường: Camera hé lộ nguyên nhân

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giữa một bé gái với một chiếc xe máy chạy ngang qua khiến nhiều người chú ý. Theo đoạn camera an ninh nhà dân ghi lại, sư việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/9, trên địa bàn phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Nam shipper bị hành hung dã man vì vô tình tông vào bé gái trượt patin giữa đường

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, vào thời điểm trên một nhóm 2-3 trẻ em cùng nhau chơi trượt patin, chạy nhảy ngoài đường. Sau đó, một bé gái trong nhóm trượt patin bất ngờ bẻ lái trượt sang mé bên kia đường.

Đúng lúc này, một chiếc xe máy bất ngờ lao tới, không kịp tránh nên đã vô tình tông trúng cô bé.

Cú tông khá mạnh đã khiến tài xế mặc áo hãng xe công nghệ cùng vị khách phía sau và bé gái ngã nhào ra đường. Thấy vậy, một số người lớn vội chạy lại xém xét tình hình. Tuy nhiên, khi tài xế chưa kịp định thần lại thì một người đàn ông được cho là người thân của bé gái đã lao tới đấm đá vào lưng và đầu của vị tài xế.

Khi người này ôm đầu đứng dậy, định phân bua, giải thích về tình huống va chạm vừa xảy ra thì tiếp tục bị người đàn ông đứng chắp tay lớn tiếng mắng chửi.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và không ít người lên án hành vi của người đàn ông khi chưa tìm hiểu đúng sai đã xuống tay hành hung nam thanh niên. Liên quan đến vụ việc nói trên, chia sẻ trên báo Dân trí, chị Nhung Em (ngụ tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) cho biết shipper bị hành hung trong đoạn clip là cháu trai của chị. Hiện tại, nam tài xế (SN 2003) vẫn còn hoảng sợ, chưa thể trao đổi trực tiếp với người khác. Theo chị Nhung Em, một người tự xưng là người đàn ông hành hung nam tài xế trong đoạn clip đã chủ động xin lỗi và hẹn gặp mặt để làm hòa. Tuy nhiên, gia đình chị không đồng ý và dự định sẽ trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

