Xúc động người đàn ông hiến tạng cứu 5 người, hiến xác phục vụ y học

Chia sẻ trên Dân Trí, bác sĩ Lê Ngọc Long, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa có lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não.

Trước đó, vào trưa 17/12, anh P.V.B.A. (47 tuổi) được chuyển đến khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện tỉnh Bình Dương trong tình trạng xuất huyết não, hôn mê sâu nguy kịch.

Lập tức, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành hồi sức, áp dụng mọi biện pháp can thiệp có thể. Nhưng trước tình trạng quá nặng, một ngày sau, người bệnh diễn tiến chết não.

Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch, dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng anh P.V.B.A không qua khỏi. Ảnh: Dân Trí.

Dưới sự chỉ đạo của Phó giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện cùng các thành viên Ban giám đốc, các bác sĩ đã động viên tinh thần gia đình, giải thích rõ về tình trạng của người bệnh, đồng thời vận động gia đình về việc hiến tạng cứu người.

Đối diện mất mát quá lớn, nhưng với tinh thần nhân văn cao cả, gia đình người bệnh đã quyết định hiến tặng các mô, tạng của người bệnh để mang lại sự sống cho những người khác. Đồng thời gia đình đồng ý hiến xác của người thân phục vụ nghiên cứu khoa học y tế.

Sau khi nhận được sự đồng ý hiến tạng và hiến xác của gia đình, với sự chỉ đạo quyết liệt, chính xác của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đã tiến hành đánh giá chết não theo đúng quy trình. Sau 3 lần đánh giá của Hội đồng chẩn đoán chết não, khi có quyết định công bố chết não, bệnh viện đã phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về hiến tặng mô, tạng.

Hội đồng chuyên môn đánh giá, chẩn đoán tiêu chuẩn chết não cho bệnh nhân. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống.

Được sự đồng ý của gia đình về việc hiến gan, thận, giác mạc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 175 làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện lấy đa mô, tạng từ người hiến chết não. Đồng thời rà soát và tìm kiếm người bệnh có đủ điều kiện để được ghép tạng từ người hiến.

2h00 ngày 20/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, cùng hơn 40 chuyên gia của các đơn vị lấy tạng đã thực hiện tri ân trang trọng và chân thành với người hiến tạng ngay trước khi tiến thành phẫu thuật lấy tạng.

Một lá gan khỏe mạnh đã được lấy ra đầu tiên và được chia đôi để ghép cho hai người bệnh đã sẵn sàng ghép tạng cho 2 người cần ghép tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ngay sau đó, hai quả thận cũng được lấy ra từ ổ bụng, nhanh chóng di chuyển về Bệnh viện Nhi đồng 2 và ra sân bay để nhanh chóng lên máy bay vận chuyển về Bệnh viện Nhi Trung ương ghép cho bệnh nhi bị suy thận giai đoạn cuối. Giác mạc từ người hiến đã được ê kip của Bệnh viện Chợ Rẫy vận chuyển về ghép ngay cho người bệnh.

Đây là ca hiến tạng từ người cho chết não lần đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương gửi lời tri ân và cảm ơn chân thành đến người bệnh và gia đình người bệnh đã đưa ra quyết định hiến tạng cao cả.

Với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương, các mô, tạng được hiến đã được vận chuyển an toàn về cơ sở ghép và sân bay an toàn.

Nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến đã mang lại hy vọng và cuộc sống mới cho những người đang phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo, thể hiện tinh thần nhân văn, sự chia sẻ và trách nhiệm đối với xã hội. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giá trị của việc hiến tặng mô, tạng, lan tỏa thông điệp sâu sắc rằng “Cho đi là còn mãi”.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, Bệnh viện đang tiến hành chuẩn bị thực hiện các thủ tục pháp lý để nhận hiến tạng từ người cho chết não thứ 2, thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.

