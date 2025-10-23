Nam MC đình đám nợ gần 150 tỷ, lý do khiến dư luận sốc nặng

Những chia sẻ của Shin Dong Yup về khoảng thời gian đen tối trong sự nghiệp đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc mới đây.

Mới đây, "MC quốc dân" kiêm diễn viên hài hàng đầu Kbiz Shin Dong Yup lần đầu tiết lộ câu chuyện từng đối mặt với khoảng thời gian đen tối trước khi chạm tới thành công trong sự nghiệp.

Theo tờ The Maeil Business, đầu những năm 2000, Shin Dong Yup từng phải gánh khoản nợ khổng lồ 8 tỷ won (tương đương hơn 147,4 tỷ đồng). Nguyên nhân xuất phát từ việc đầu tư kinh doanh thất bại và bảo lãnh cho người khác vay tiền, một quyết định khiến anh phải trả giá đắt.

Suốt nhiều năm, nam MC kiêm diễn viên hài hàng đầu Hàn Quốc phải sống trong áp lực, vừa làm việc, vừa trả nợ. Phải đến tận năm 2014, Shin Dong Yup mới hoàn tất toàn bộ các khoản nợ, chính thức khép lại quãng thời gian gần 15 năm ngập trong khó khăn tài chính.

Shin Dong Yup dùng chính câu chuyện của bản thân mình để an ủi đàn em.

Tờ Allkpop đưa tin, MC họ Shin vừa xuất hiện trong 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube zzanbro và trải lòng về khoảng thời gian ngập trong nợ nần. Khi lắng nghe YouTuber Tzuyang giãi bày về những khó khăn cô từng trải qua trong cuộc sống, Shin Dong Yup đã dùng câu chuyện của chính bản thân mình để an ủi đàn em: "Đôi khi em có thể cho phép bản thân được khóc thoải mái, có như vậy em mới cảm thấy thoải mái được. Anh cũng từng trải qua những điều tồi tệ tương tự trong quá khứ. Anh bắt tay vào kinh doanh, nhưng cũng không hẳn đó là kinh doanh. Khi ấy anh bảo lãnh cho người khác vay tiền và cho họ mượn tên của mình, không ngờ được rằng chuyện này lại trở thành nguồn cơn khiến anh phải đối mặt khoảng thời gian rất khó khăn sau này. Sau giờ làm việc, anh nhận được tới 300 cuộc gọi (để hối thúc trả nợ)".

Nam MC nghẹn ngào kể lại, thời điểm nợ nần chồng chất, anh liên tục nhận hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày để đòi nợ: "Sau giờ làm, anh có thể nhận đến 300 cuộc gọi. Có lúc, anh không còn tâm trí để làm gì khác. Khi lên sóng, đầu óc anh chỉ toàn nghĩ "Mình đang làm gì thế này?", "Liệu có vượt qua được không?"".

Dù xuất hiện với nụ cười quen thuộc, Shin Dong Yup thừa nhận rằng anh không thể giấu hết nỗi mệt mỏi. "Khán giả có thể không biết rõ về những gì ảnh phải trải qua, nhưng anh nghĩ họ dễ dàng nhận ra rằng anh không có tâm trạng tốt khi lên hình", anh chia sẻ, mắt đỏ hoe.

Câu chuyện của Shin Dong Yup gây xôn xao mạng xã hội xứ Hàn những ngày gần đây.

Điều khiến khán giả cảm động không chỉ là câu chuyện nợ nần mà còn là cách Shin Dong Yup đối mặt và bước qua nó. Trong suốt hơn một thập kỷ, anh vẫn miệt mài làm việc, dẫn chương trình, đóng phim và trở thành biểu tượng của sự duyên dáng, chuyên nghiệp. Những nỗ lực ấy giúp nam MC dần lấy lại vị thế trong showbiz và được mệnh danh là "MC quốc dân" của Hàn Quốc.

Cuối buổi phát sóng, Shin Dong Yup đã dùng kinh nghiệm của chính bản thân mình để gửi những lời khuyên chân thành tới Tzuyang, hy vọng cô sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống: "Có lẽ em chưa có nhiều cơ hội để thưởng thức bữa ăn ngon với tâm trạng thoải mái nhất có thể. Nhưng khi em trưởng thành hơn và dần học cách quan tâm đến những người, em sẽ nhận ra rằng mọi người xung quanh đều sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi được chứng kiến em tận hưởng bữa ăn của mình. Tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy đấy".

Shin Dong Yup sinh năm 1971, là MC kiêm diễn viên hài hàng đầu tại Hàn Quốc. Nam MC bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khi vừa tròn 20 tuổi. Kể từ đó tới nay, Shin Dong Yup tham gia nhiều chương trình, sitcom nổi tiếng như SNL Korea, Happy Saturday, Three Men Three Women, Hello Counselor, Immortal Song 2...

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn