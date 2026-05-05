Nam ca sĩ nổi đình đám một thời thông báo đi bán cà phê ở tuổi 50 tại phường Tân Định, TP.HCM

Ca sĩ Đan Trường.

Mới đây, ca sĩ Đan Trường thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin sắp khai trương quán cà phê tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng viết: "Cả nhà ơi, Đan Trường rất vui được mời mọi người đến chung vui tại Bo's Coffee House – một không gian cà phê ấm áp, nhẹ nhàng ngay trung tâm quận 1". Đan Trường cũng ghi rõ địa chỉ là ở Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM.

Đặc biệt trong hai ngày khai trương, nam ca sĩ sẽ có mặt để giao lưu với người hâm mộ: "Rất mong được gặp gỡ, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp cùng mọi người", Đan Trường chia sẻ.

Trước đó, Đan Trường cũng gây chú ý khi khai trương quán cà phê ở Mỹ vào hồi tháng 2/2026. Không chỉ có sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Đan Trường còn rất mát tay ở lĩnh vực kinh doanh. Nhiều fan hâm mộ đã rủ nhau tới ủng hộ quán cà phê sắp mở của nam ca sĩ.

Quán cà phê của Đan Trường.

Đan Trường tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976, là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của làng nhạc Việt cuối thập niên 1990 – đầu 2000. Anh được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "anh Bo" nhờ hình tượng thư sinh cùng mái tóc hai mái từng gây "sốt" một thời.

Sự nghiệp của Đan Trường gắn liền với hàng loạt ca khúc đình đám như "Kiếp ve sầu", "Tình đơn phương", "Đi về nơi xa", "Biệt khúc chờ nhau"… Đặc biệt, anh còn ghi dấu ấn với dòng nhạc cổ trang qua loạt sản phẩm kết hợp cùng Cẩm Ly, tạo nên thương hiệu riêng khó trộn lẫn.

Không chỉ thành công trong nước, Đan Trường còn có lượng khán giả đông đảo tại hải ngoại, thường xuyên lưu diễn tại Mỹ, Úc và nhiều quốc gia khác. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh vẫn duy trì được sức hút ổn định, tham gia biểu diễn, làm giám khảo các chương trình âm nhạc.

Tác giả: Lạc Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới