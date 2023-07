Nam ca sĩ phải nộp phạt 660 triệu đồng vì cởi quần khi biểu diễn

Mạng xã hội Trung Quốc đăng tải một đoạn video cho thấy một nam ca sĩ bất ngờ tụt quần dài, chỉ mặc quần lót khi đang biểu diễn trên sân khấu. Đây là hành động ngẫu hứng của người này trong buổi biểu diễn nhưng khiến cho rất đông người hâm mộ xem trực tiếp và qua các nền tảng cảm thấy bức xúc.

Theo Weibo, vụ việc diễn ra trong một buổi biểu diễn thương mại ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc hôm 22/7 vừa qua. Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố Thạch Gia Trang hôm 24/7 cũng đưa ra thông báo về vụ việc. Trong thông báo nhấn mạnh, họ đã mở ra một cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin từ người dân.

Cơ quan chức năng địa phương cũng nhấn mạnh, hành vi của nam ca sĩ gây tác động xấu cho xã hội về mặt đạo đức. Ngay lập tức, Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố Thạch Gia Trang đình chỉ hoạt động kinh doanh của đơn vị tổ chức để chấn chỉnh theo Quy định về quản lý biểu diễn thương mại.

Đồng thời, đơn vị tổ chức cũng bị phạt hành chính 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 660 triệu đồng). Ban nhạc tham gia chương trình cũng bị khiển trách nghiêm khắc. Nam ca sĩ có hành vi phản cảm cũng bị tạm giữ hành chính nhưng vẫn được giữ kín danh tính.

Clip hành động phản cảm của nam ca sĩ

