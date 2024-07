Nafoods thúc đẩy quản trị và tăng cường sáng kiến hướng đến bền vững

Năm 2023, NAF đạt 1.733,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 109,9 tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ, vượt 3,7% kế hoạch. Năm 2024 Nafoods Group đặt kế hoạch doanh thu 2.200 tỷ, tăng 26,9% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế 129 tỷ đồng, tăng 17,3% so với năm trước. Năm 2024, dựa trên những nền tảng đã thiết lập được trong năm trước, Công ty chủ trương tập trung cải thiện hiệu quả và tốc độ của hệ thống quản trị, bằng việc xây dựng hệ thống data warehouse, hệ thống các báo cáo quản trị tự động, giảm công việc mang tính thủ công (manual), tăng cường hiệu suất làm việc; đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức đội ngũ thông qua tăng cường các khóa đào tạo; và tăng cường hệ thống bảo mật thông tin.