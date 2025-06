Mỹ: “Tấn công khủng bố”, nhiều người thành nạn nhân

Đài CNN đưa tin một người đàn ông đã phóng hoả ở TP Boulder, bang Colorado, trước 13 giờ 30 phút chiều 1-6, khiến nhiều người bị thương. Hắn ném các chai lọ “chứa chất lỏng dễ cháy” xuống đất khiến chúng phát nổ.

Cảnh sát trưởng địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra khi mọi người tụ tập để biểu tình ủng hộ Israel một cách “ôn hòa”.

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ tấn công ở TP Boulder hôm 1-6. Ảnh: KMGH

FBI mô tả đây là “vụ tấn công có chủ đích”, “hành động khủng bố”. Giám đốc FBI Kash Patel viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi đang điều tra một vụ tấn công khủng bố có chủ đích ở TP Boulder. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin”.

Vụ tấn công xảy ra tại sự kiện “Run for Their Lives”, cuộc tụ họp hằng tuần của các thành viên cộng đồng Do Thái nhằm ủng hộ những con tin bị bắt trong các vụ tấn công tại Israel ngày 7-10-2023.

Nghi phạm đang bị tạm giữ và chưa được công bố danh tính.

Cảnh sát trưởng TP Boulder Stephen Redfearn nói hôm 1-6: “Lúc chúng tôi đến, có rất nhiều nạn nhân với những vết thương giống như bị bỏng”.

Một số người bị thương đã đưa tới bệnh viện. Các quan chức thực thi pháp luật địa phương thông báo họ đang điều tra nguyên nhân vụ tấn công.

Cộng đồng Do Thái ở TP Boulder cho biết trong một tuyên bố chung với đài CNN: “Chúng tôi rất buồn và đau lòng khi biết rằng một thiết bị gây cháy được ném vào những người đi bộ tại sự kiện “Run for Their Lives” trên phố Pearl khi họ đang nâng cao nhận thức về các con tin vẫn bị giam giữ ở dải Gaza".

Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về "vụ tấn công khủng bố có chủ đích" kể trên.Thống đốc Colorado Jared Polis mô tả đây là "hành động khủng bố tàn bạo".

