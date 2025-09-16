Mỹ: Nhiều gia đình khủng hoảng sau cuộc vây bắt người nhập cư ở nhà máy Hyundai

Hàn trăm lao động Hàn Quốc, bị bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy sản xuất pin xe điện của liên doanh Hyundai-LG ở Georgia (Mỹ), về tới sân bay Incheon, Hàn Quốc ngày 12/9/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Truyền thông Mỹ ngày 15/9 cho biết một cuộc khủng hoảng gia đình đã bùng phát sau cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Hải quan và Di trú (ICE) tại công trường xây dựng nhà máy pin của tập đoàn ôtô Hyundai (Hàn Quốc) tại bang Georgia hôm 4/9 vừa qua, bắt giữ 475 lao động - được xem là vụ bố ráp tại nơi làm việc lớn nhất trong 20 năm.

Phần lớn trong số này là người Hàn Quốc, đã bị đưa về nước, song hàng trăm lao động gốc Mỹ Latinh vẫn đang rơi vào cảnh pháp lý mập mờ, thậm chí mất liên lạc.

Các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cho biết họ nhận được hàng trăm cuộc gọi khẩn từ gia đình, nhiều trẻ nhỏ khóc tìm cha mẹ.

Một số công nhân bị thu điện thoại, xếp hàng dài để thẩm vấn, thậm chí phải trốn trong hệ thống thông gió hoặc hồ chứa gần đó để tránh bị bắt.

Giới luật sư và các nhà hoạt động xã hội cho biết nhiều người bị bắt có giấy phép làm việc hợp pháp, bao gồm các trường hợp thuộc Chương trình Trì hoãn hành động đối với người nhập cư từ khi còn nhỏ (DACA), người xin tị nạn, hoặc thậm chí có bằng lái xe của bang Georgia (chỉ cấp cho người cư trú hợp pháp).

Một số bị giam giữ dù có cùng giấy tờ hợp pháp như đồng nghiệp nhưng không được thả.

Luật sư Charles Kuck nhận định: “Chính quyền Trump đã mở rộng định nghĩa ‘tội phạm,’ coi gần như mọi người không phải công dân đều là đối tượng trục xuất. Đây là vấn đề lớn.”

Khủng hoảng càng nặng nề khi nhiều lao động bị bắt là trụ cột duy nhất của gia đình, khiến người thân rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu sữa cho trẻ em.

Địa phương còn chịu thêm cú sốc kinh tế khi một nhà máy khác là International Paper sắp đóng cửa, sa thải 800 người.

Tổ chức Grow Initiative cho biết họ hỗ trợ bất kể tình trạng di trú, nhưng hầu hết các gia đình kêu cứu đều khẳng định người thân của họ có giấy phép làm việc hợp pháp vào thời điểm bị bắt./.

