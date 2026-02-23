Ca sĩ bị cấm sóng vẫn tổ chức concert trái phép, Sở Văn hoá thu hồi giấy phép biểu diễn toàn quốc

Showbiz không thiếu những nghệ sĩ xây dựng sự nghiệp bằng thực lực, được công chúng công nhận qua sản phẩm và thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng tồn tại những trường hợp chọn cách gây tranh cãi để thu hút sự chú ý, biến thị phi thành công cụ đánh bóng tên tuổi. Đầu năm 2026, giới giải trí Trung Quốc ghi nhận một động thái mạnh tay từ cơ quan quản lý văn hóa đối với một nhân vật mạng gây nhiều tranh cãi: Na Yina.

Na Yina - cái tên thị phi gây chú ý tại Cbiz đầu năm 2026 (ảnh: Weibo)

Na Yina bắt chước phong cách của huyền thoại Na Anh để câu kéo sự chú ý (ảnh: Weibo)

Na Yina tên thật là Địch Cách Anh, sinh năm 1967 tại Chung Tường, Hồ Bắc. Na Yina là một influencer hoạt động chủ yếu trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Douyin. Thay vì theo đuổi con đường ca hát chính thống, Na Yina được biết đến với hình ảnh bắt chước phong cách của “thiên hậu Cpop” Na Anh. Từ kiểu tóc, cách trang điểm cho đến trang phục biểu diễn, Na Yina thường xuyên xuất hiện với diện mạo tương đồng với nữ ca sĩ nổi tiếng, qua đó tạo ra sự chú ý và tranh luận trên mạng xã hội.

Việc đóng giả làm người Nga giúp Na Yina bùng nổ trên mạng vào năm 2022, thu hút hơn một triệu người theo dõi (ảnh: iQIYI)

Cái tên tai tiếng này từng tự giới thiệu bản thân có dòng máu Nga, xem đây là yếu tố giúp tăng độ nhận diện cá nhân. Việc đóng giả làm người Nga giúp Na Yina bùng nổ trên mạng vào năm 2022, thu hút hơn một triệu người theo dõi. Tuy nhiên, sau đó cư dân mạng phát hiện cô không phải người Nga và cũng không biết nói tiếng Nga. Tháng 4/2022, Douyin khóa vĩnh viễn tài khoản của Na Yina với lý do lạm dụng công cụ nền tảng và giả mạo, xây dựng nhân vật sai sự thật.

Sau khi tài khoản cũ bị khoá, Na Yina đổi tên mới và quay trở lại Douyin. Tên tuổi Na Yina lại lan rộng sau khi trình diễn ca khúc Ái như hỏa (Love Like Fire) vào năm 2023. Bài hát gây tranh luận về chất lượng chuyên môn nhưng lại thu hút lượng xem lớn trên Douyin.

Năm 2025, lịch trình của Na Yina dày đặc với hàng chục buổi biểu diễn tại nhiều thành phố, bất chấp bị "ném đá" về khả năng ca hát và biểu diễn hạn chế (ảnh: Weibo)

Từ một hiện tượng mạng, Na Yina nhanh chóng tận dụng độ phủ sóng để tổ chức livestream thường xuyên và nhận lời biểu diễn tại nhiều tụ điểm giải trí ở các địa phương. Năm 2025, lịch trình của Na Yina dày đặc với hàng chục buổi biểu diễn tại nhiều thành phố, bất chấp bị "ném đá" về khả năng ca hát và biểu diễn hạn chế.

Hoạt động của Na Yina chủ yếu xoay quanh livestream và biểu diễn thương mại. Trong nhiều buổi phát trực tiếp, cô sử dụng ngôn từ gây tranh cãi, thậm chí văng tục và công kích cá nhân khác để thu hút lượt xem. Những phát ngôn này khiến cô nhiều lần vấp phải phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng. Một số khán giả kêu gọi tẩy chay, cho rằng nội dung cô truyền tải không phù hợp với môi trường mạng xã hội có đông đảo người trẻ theo dõi.

Cơ quan quản lý văn hóa xác định Na Yina có tiền sử vi phạm quy tắc cộng đồng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhiều lần

Một số nền tảng và kênh truyền thông chính thống đã hạn chế hoặc gỡ bỏ nội dung liên quan đến Na Yina nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực. Cơ quan quản lý văn hóa xác định Na Yina có tiền sử vi phạm quy tắc cộng đồng và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhiều lần. Việc liên tục xuất hiện với hình ảnh và phát ngôn gây tranh cãi khiến Na Yina trở thành tâm điểm chỉ trích trong một bộ phận công chúng.

Na Yina bị xử phạt vì tổ chức concert trái phép cuối năm 2025

Đỉnh điểm là vụ việc tổ chức biểu diễn trái phép vào dịp cuối năm 2025. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, cuối tháng 12/2025, Na Yina đứng ra tổ chức một chương trình biểu diễn mừng giao thừa tại thành phố Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sự kiện này được xác định chưa hoàn tất đầy đủ thủ tục cấp phép theo quy định quản lý biểu diễn thương mại. Ngoài vấn đề pháp lý, chương trình còn gây tranh cãi khi có sự tham gia của một số cá nhân từng dính bê bối pháp luật.

Sau khi kiểm tra và xác minh, ngày 21/2/2026, Sở Văn hóa - Du lịch tỉnh Hồ Bắc đã ra quyết định thu hồi giấy phép biểu diễn của Na Yina, đồng thời yêu cầu hủy bỏ các chương trình có sự góp mặt của cô. Động thái này được xem là biện pháp xử lý hành chính nhằm siết chặt hoạt động biểu diễn và tăng cường quản lý nghệ sĩ có tiền sử vi phạm. Một số đơn vị tổ chức sự kiện cũng xác nhận tạm dừng hợp tác với Na Yina để tránh rủi ro pháp lý.

Na Yina xuất hiện trong danh sách hạn chế hợp tác của nhiều đơn vị tổ chức tại Trung Quốc (ảnh: iQIYI)

Việc bị thu hồi giấy phép khiến Na Yina xuất hiện trong danh sách hạn chế hợp tác của nhiều đơn vị tổ chức tại Trung Quốc. Trường hợp này được xem là ví dụ mới nhất trong chuỗi động thái siết chặt quản lý giới giải trí của cơ quan chức năng Trung Quốc, đặc biệt với những cá nhân bị đánh giá có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường văn hóa mạng. Cư dân mạng cũng đồng tình với cách xử lý của cơ quan chức năng, yêu cầu xiết chặt quản lý để ngăn chặn nghệ sĩ bê bối cơ hội trục lợi.

Tác giả: Tuyết Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới