'Mỹ nhân hàng đầu của VTV': Tài năng, làm mẹ đơn thân, quyến rũ tuổi 36

Mới đây, nữ diễn viên Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) đã khiến cộng đồng mạng một phen "dậy sóng" khi chia sẻ những hình ảnh mới nhất từ một chương trình của Đài truyền hình Việt Nam.

Trong bộ váy trắng bồng bềnh tựa mây, cô nàng tự trào về bản thân: "Xin lỗi vì giao diện bánh bèo này, chính tớ cũng không quen hihi". Sự xuất hiện này một lần nữa khẳng định vị thế là một trong những "mỹ nhân hàng đầu" của vũ trụ phim ảnh VTV mà Huyền Lizzie đang nắm giữ.

Ở tuổi ngoài 36, sau những sóng gió của cuộc đời, khán giả thấy một Phan Minh Huyền không chỉ rực rỡ về nhan sắc mà còn lạc quan và bản lĩnh. Dù chuộng phong cách quyến rũ, trưởng thành nhưng cũng không ít lần Huyền Lizzie xuất hiện với diện mạo đầy ngọt ngào, nữ tính.

Với lối trang điểm trong trẻo, điểm nhấn là đôi mắt to tròn và gò má ửng hồng cùng chiếc váy quây xếp tầng, cô trông chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Vẻ đẹp ngây thơ, dịu dàng này hoàn toàn đối lập với hình ảnh một "soái tỷ" bản lĩnh thường thấy trong các bộ phim gần đây của cô.

Tuy nhiên, sức hút của Huyền Lizzie không chỉ dừng lại ở sự nữ tính. Những ai theo dõi nữ diễn viên đều biết cô sở hữu một vóc dáng "vạn người mê" nhờ sự kiên trì trong phòng tập.

Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền, sinh năm 1990) là gương mặt nổi bật trên màn ảnh với loạt phim như: Bộ tứ 10A8; Lời thú nhận của Eva; Lời thì thầm từ quá khứ; Ba đám cưới, một đời chồng; Chạy trốn thanh xuân... Phan Minh Huyền của những tháng cuối năm 2025 đã có vai diễn Ngân gây chú ý với khán giả trong "Cách em 1 milimet". Điều đáng nói, đây là vai diễn làm mẹ đầu tiên của Phan Minh Huyền.

Nhờ trải nghiệm làm mẹ trong cuộc sống nên Phan Minh Huyền đã có một vai diễn thành công và được khán giả ghi nhận trong "Cách em 1 milimet". Trước đó, cách đây vài năm, Phan Minh Huyền cũng thành công với vai Vân Trang trong "Thương ngày nắng về". Vai diễn này được đánh giá là rất nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp. Vì vậy, Phan Minh Huyền coi đây là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn này.

Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) trong phim Thương ngày nắng về.

Dù rất áp lực nhưng Phan Minh Huyền tự tin sẽ đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua vai diễn này. Cô tiết lộ bản thân đã chăm chút cho Vân Trang của "Thương ngày nắng về" đến mức khi cảm thấy thoại chưa đạt cảm xúc như cô muốn, cô đều xin đạo diễn cho mình được lồng tiếng lại làm sao đạt thì thôi.

Không chỉ vai diễn Vân Trang của "Thương ngày nắng về", Phan Minh Huyền còn hot trên sóng giờ vàng với phim "Tình yêu và tham vọng". Trong dự án này, cô đảm nhận vai Phương, bạn thân của Linh trong phim. Nhân vật được miêu tả rất cá tính, trượng nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người. Vì thế, để hóa thân vào nhân vật, bà mẹ một con phải cắt tóc tomboy.

Có một sự nghiệp thành công trên phim sóng giờ vàng của VTV nhưng đời tư Phan Minh Huyền cũng gặp nhiều trắc trở. Cuộc hôn nhân giữa Huyền Lizzie và doanh nhân Lynh Hoàng kéo dài khoảng 5 năm. Hai người kết hôn năm 2014 sau thời gian dài hẹn hò. Năm 2015, nữ diễn viên sinh con đầu lòng, đặt tên thân mật ở nhà là Nem.

Tuy nhiên, cô coi đó là chuyện của quá khứ và người đẹp nhiều năm qua chọn cách làm một bà mẹ đơn thân bình yên. Cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có và điều đặc biệt, nữ diễn viên có cách nuôi dạy và quan tâm con khiến nhiều phụ nữ sau ly hôn nên học.

Đó là dù bận rộn hay vất vả như thế nào cô cũng ở bên con và dành thời gian cho con. Điều đặc biệt, cô giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ để con luôn được yêu thương, chăm sóc. Đối với Huyền Lizzie, việc giữ được sợi dây liên kết tích cực với quá khứ không phải là yếu đuối, mà là sự lựa chọn để mang lại môi trường phát triển tốt nhất cho con.

Ở tuổi 36, khi nhan sắc đang ở độ chín muồi và sự nghiệp ổn định, câu hỏi về việc tìm kiếm một bến đỗ mới luôn là điều khán giả quan tâm. Tuy nhiên, trong những bài phỏng vấn gần đây, Phan Minh Huyền khẳng định cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân.

Nữ diễn viên cho biết mình không còn quá mặn mà hay vội vã với việc phải có một tấm chồng để làm chỗ dựa. Với Huyền, tình yêu hiện tại là sự tự do, là được làm những điều mình thích, chăm sóc con và cống hiến cho nghệ thuật.

Tác giả: T.Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn