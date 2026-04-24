Mẹ đơn thân là mỹ nhân phim giờ vàng VTV, U40 body đẹp "mướt mắt", không có ý định lấy chồng

Lương Thu Trang là gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV, ghi dấu ấn với loạt vai diễn nội tâm sâu sắc. Không chỉ gây chú ý bởi diễn xuất, cô còn được nhắc đến như một mỹ nhân sở hữu nhan sắc ngày càng thăng hạng ở ngưỡng U40.
Sinh năm 1990 tại Tuyên Quang, Lương Thu Trang xuất thân từ sân khấu kịch trước khi lấn sân truyền hình. Cô tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hoạt động tại Nhà hát Tuổi trẻ trong nhiều năm .
Tên tuổi của nữ diễn viên bắt đầu được chú ý khi tham gia phim Những cô gái trong thành phố. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế qua các tác phẩm như Hướng dương ngược nắng, Mặt nạ gương, Đấu trí...
Với lối diễn xuất giàu cảm xúc và khả năng hóa thân đa dạng, Lương Thu Trang nhanh chóng trở thành "gương mặt vàng" trên sóng giờ vàng VTV. Nhiều vai diễn của cô thường mang chiều sâu tâm lý, tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả .
Ngoài sự nghiệp thành công, đời tư của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều quan tâm. Cô từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai.
Lương Thu Trang từng thừa nhận có thời điểm cảm thấy áp lực khi vừa làm mẹ vừa theo đuổi nghệ thuật. Tuy nhiên, cô dần tìm được sự cân bằng và xem con trai là động lực lớn nhất trong cuộc sống.
Dù đã bước sang tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, nuột nà. Cô duy trì thói quen tập gym, bơi lội và chú trọng chế độ ăn uống để giữ hình thể cân đối .
Trên mạng xã hội, Lương Thu Trang thường xuyên chia sẻ hình ảnh quyến rũ với gu thời trang tôn dáng. Nhan sắc mặn mà cùng body "mướt mắt" giúp cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Đáng chú ý, nữ diễn viên từng chia sẻ không quá đặt nặng chuyện tái hôn. Sau những đổ vỡ trong quá khứ, cô lựa chọn cuộc sống bình yên, tập trung cho sự nghiệp và con cái.
Hiện tại, Lương Thu Trang vẫn là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Hình ảnh người phụ nữ độc lập, xinh đẹp và bản lĩnh giúp cô được công chúng yêu mến.
Tác giả: Tuệ Anh
Nguồn tin: Thanh niên Việt