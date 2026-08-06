Mỹ điều tra sự cố hàng không liên quan đến trực thăng chở Tổng thống Trump

Trực thăng Marine One chở Tổng thống Donald Trump bay trên bầu trời Baltimore, Maryland, Mỹ, ngày 25/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/8, Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo đang điều tra một báo cáo về việc một chiếc trực thăng quân sự chở Tổng thống Donald Trump bay quá gần một máy bay chở khách trên bầu trời Washington.

Truyền thông Mỹ dẫn lời các nguồn tin cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 ngày 4/8 (tức 1 giờ 30 ngày 5/8 theo giờ Việt Nam), chiếc Marine One chở ông Trump đã bay ở khoảng cách chưa đầy 1,6km so với một máy bay chở khách trên bầu trời thủ đô nước Mỹ.

Chiếc máy bay thương mại Embraer E-170 của hãng American Airlines do công ty con Envoy Air vận hành vừa cất cánh từ Sân bay Quốc gia Washington vào thời điểm đó. Trong khi đó, chiếc trực thăng đang trên đường đến Căn cứ Không quân Andrews, nơi ông Trump lên chuyên cơ tổng thống để bay tới bang California.

Cơ quan quản lý hàng không Mỹ (FAA) cho biết "nhân viên kiểm soát không lưu đã giữ liên lạc với cả phi công máy bay thương mại và phi công của Marine One trong thời điểm xảy ra sự cố vi phạm khoảng cách."

American Airlines và Thủy quân Lục chiến Mỹ - đơn vị vận hành chiếc Marine One - chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Kush Desai khẳng định Tổng thống Trump không gặp phải tình huống nguy hiểm trong trường hợp trên và rằng "các chuyến bay của Marine One do những phi công xuất sắc nhất thế giới điều khiển."

Theo các quy định an toàn hàng không trong trường hợp này, yêu cầu khoảng cách tối thiểu giữa hai máy bay là 2,4km theo chiều ngang và khoảng 152m theo chiều dọc.

FAA đã thắt chặt đáng kể các biện pháp an toàn quanh Sân bay Quốc gia Washington kể từ sau vụ va chạm chết người giữa một máy bay chở khách đang hạ cánh và một trực thăng Black Hawk của quân đội, khiến 67 người thiệt mạng hồi tháng 1/2025./.

Tác giả: Đài Trang

Nguồn tin: vietnamplus.vn