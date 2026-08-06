Quảng Ninh, Bắc Ninh đủ điều kiện lên thành phố

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra, sáng 6/8.

Theo đề xuất của Chính phủ, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh hiện nay. Thành phố có diện tích 6.231 km2, dân số 1,52 triệu, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Thành phố Bắc Ninh cũng được thành lập trên cơ sở nguyên trạng, với diện tích 4.713 km2, dân số 3,99 triệu, gồm 45 phường và 54 xã. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành việc thành lập hai thành phố và các mốc thời gian Chính phủ đề xuất. Đối chiếu quy định hiện hành, cơ quan này xác định Quảng Ninh và Bắc Ninh đều đáp ứng 7/7 tiêu chuẩn và 5/5 điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban đề nghị hai tỉnh khẩn trương chuẩn bị, kiện toàn bộ máy, thay đổi con dấu và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để chính quyền đô thị vận hành đồng bộ ngay sau khi nghị quyết được thông qua. Theo đánh giá của Chính phủ, việc thành lập hai thành phố phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng cùng quy hoạch của từng địa phương.

Quảng Ninh giữ vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; là tỉnh duy nhất có đường biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Địa phương có hệ thống giao thông đồng bộ gồm đường bộ, hàng không và đường biển. Năm 2025, Quảng Ninh đóng góp 2,87% quy mô GRDP cả nước và 9,4% GRDP vùng đồng bằng sông Hồng; đóng góp 4,1% mức tăng trưởng cả nước và 11,3% của vùng. Tỉnh có 247 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 17,05 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước.

Bắc Ninh nằm ở cửa ngõ phía bắc Hà Nội, kết nối thuận lợi với sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được xây dựng. Địa phương thuộc tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Năm 2025, quy mô kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước và thứ ba vùng đồng bằng sông Hồng; GRDP tăng 10,27%; thu hút FDI đứng thứ hai cả nước; thu ngân sách hơn 123.600 tỷ đồng.

Sau khi hai thành phố được thành lập, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trước mắt được giữ nguyên. Các địa phương sau đó sẽ sắp xếp tổ chức, nhân sự phù hợp mô hình chính quyền đô thị. Hai địa phương cũng được yêu cầu tập trung nguồn lực trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, đồng thời nâng cao chất lượng sống để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Tác giả: Công Thành

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn