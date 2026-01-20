Thời gian:
Trong nước

Mục tiêu tổng quát phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2045

Đây là nội dung được đề cập trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 20/1/2026.

Tác giả: Đồng Toàn

Nguồn tin: Báo VOV

