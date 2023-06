Mực nước hồ chứa thuỷ điện miền Bắc tiếp tục tăng

Sáng 22/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cập nhật chi tiết tình hình vận hành của hồ thủy điện ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ ổn định, tăng so với hôm qua; Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ; Duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Mực nước các hồ khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.

Cũng theo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường thì lưu lượng, mực nước tại các hồ thủy điện thấp, dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao.

Các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện.

Hiện nay, vẫn còn một số hồ xấp xỉ mực nước chết: Thác Bà, Bản Vẽ, Đồng Nai 3. Một số thủy điện phát điện cầm chừng với lưu lượng, mực nước, công suất thấp: Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Bản Vẽ, Thác Mơ, Đồng Nai 3.

Mực nước tăng nhưng nhiều hồ thuỷ điện vẫn phải phát điện cầm chừng (Ảnh: Hữu Thắng)

Theo dự báo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, tại khu vực Bắc Bộ, nơi tập trung các nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước, hôm nay lưu lượng về các hồ thuỷ điện ổn định, tăng so với ngày hôm qua: Hồ Lai Châu: 553 m3/s; Hồ Sơn La: 278 m3/s; Hồ Hòa Bình: 407 m3/s; Hồ Thác Bà: 104 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 253 m3/s; Hồ Bản Chát: 268,8 m3/s.

Đối với mực nước, các hồ đã vượt mực nước chết (hồ Thác Bà xấp xỉ mực nước chết), mực nước tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết): Hồ Lai Châu: 282,71 m/ 265 m; Hồ Sơn La: 179,7/175 m; Hồ Hòa Bình: 102,11/80m (quy định mực nước tối thiểu: 81,9 m); Hồ Thác Bà: 46.68/46 m (quy định tối thiểu: 46,5 m); Hồ Tuyên Quang: 97,2/90m (quy định tối thiểu: 90,7m); Hồ Bản Chát: 439,57/431m.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 22/6, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn