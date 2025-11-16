Mưa lũ dâng nhanh, nhiều bản làng ở Quảng Trị bị cô lập

Nhiều địa điểm tại xã Kim Ngân ngập sâu gần 1m - Ảnh HN

Đến tối 16-11, mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị ngập sâu, một số nơi bị chia cắt cục bộ, theo thông tin từ các đồn biên phòng trên địa bàn.

Tại xã Kim Ngân, nước sông suối dâng nhanh khiến tuyến đường từ trung tâm xã về đập Cồn Cùng và đường vào bản An Bai ngập tới khoảng một mét, xe cộ không thể di chuyển. Trên Quốc lộ 9B, hai vị trí ngầm Km23 và Km25 chìm trong làn nước sâu 0,4-0,6 m, buộc lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa, yêu cầu người dân không qua lại.

Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không mạo hiểm đi qua các điểm ngập sâu, đặc biệt là những ngầm tràn đang chảy xiết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay chốt chặn tại các cầu tràn - Ảnh HN

Tại xã La Lay, mưa to trên diện rộng làm cầu tràn thôn A Ngo và A Rong bị ngập khoảng 0,5m. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã triển khai cán bộ, chiến sĩ chốt chặn ở các điểm xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong thời điểm nước lũ còn tiếp tục lên.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết các đơn vị đang duy trì lực lượng thường trực, bám sát diễn biến mưa lũ, kịp thời phối hợp chính quyền địa phương thiết lập cảnh báo mới, tuyên truyền để người dân không đi vào các khu vực dễ ngập, có nguy cơ sạt lở.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Trị, trong 6-24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên nhanh, nhiều nơi vượt báo động 1, báo động 2; một số sông có khả năng xấp xỉ báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập sâu, ngập diện rộng tại vùng hạ du, nhất là khu vực hạ lưu sông Kiến Giang.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc miền núi, cùng nguy cơ sạt trượt ở các bãi thải công trình điện gió và các dự án đường bộ cao tốc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ và Cam Lộ - La Sơn.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người lao động