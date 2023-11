Mưa lớn gây sạt lở đèo La Ngà Đà Nẵng, đất đá tràn lấp đường

Your browser does not support the video tag.

Sạt lở ta luy dương đèo La Ngà, Đà Nẵng (Nguồn: Mạng xã hội)

Sáng 13/11, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, tuyến ĐT601 đoạn qua đèo La Ngà (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) xảy ra sạt lở ta luy dương.

Theo ông Huy, hiện khối lượng sạt lở chưa được thống kê. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng đưa máy đào lên hiện trường để dọn dẹp đất đá sạt lở.

“Theo ghi nhận, khối lượng sạt lở không lớn, tuy nhiên đất đá và cây cối đổ xuống chắn ngang mặt đường”, ông Huy cho biết.

Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND Hòa Bắc cho biết, xã đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Hòa Vang. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, chính quyền cũng cắt cử người chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại vùng sạt lở.

Sạt lở đèo La Ngà, Đà Nẵng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo ông Nam, vị trí sạt lở là vách đá dựng đứng, là đá “chết” nên rất nguy hiểm, có thể tiếp tục xảy ra sạt lở khi mưa lớn.

“Về lâu dài, đề xuất mở tuyến đường mới qua đèo La Ngà, tuyến cũ chỉ nên sử dụng để tuần tra đập dâng Nam Mỹ”, ông Nam cho hay.

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài giữa tháng 10/2023 đã khiến ta luy âm đèo La Ngà bị sạt lở, làm xiêu vẹo hộ lan mềm, uy hiếp an toàn công trình.

Vị trí này là đường cũ, chỉ được thảm nhựa lại mặt đường. Hiện nay UBND TP Đà Nẵng đã có dự án kiên cố hóa vị trí này và đang làm thủ tục đầu tư.

Theo thống kê, từ rạng sáng 13/10, tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại xã Hòa Bắc ghi nhận lượng mưa 236,2mm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, ngày và đêm 13/11 tại Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tập trung chủ yếu ở huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu.

Tác giả: CHÂU THƯ

Nguồn tin: Báo VTC