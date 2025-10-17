Du lịch Ninh Bình, khách Tây há hốc miệng vì bốc trúng ngay "sít rịt"

Việt Nam luôn là điểm đến khiến khách nước ngoài đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác - không chỉ bởi cảnh sắc, mà còn bởi những khoảnh khắc thiên nhiên "biến hoá" đầy kỳ diệu. Như mới đây, một nữ du khách người nước ngoài khi tới Ninh Bình đã vô tình "bốc trúng sít rịt" khi chứng kiến Tràng An trong diện mạo đẹp đến khó tin.

Trong đoạn video được cô chia sẻ, Tràng An hiện ra với mặt nước xanh ngọc bích lấp lánh như pha lê, trong veo tới mức có thể soi rõ từng mảng rong rêu dưới đáy. Ánh sáng buổi chiều phản chiếu trên làn nước khiến khung cảnh thêm phần huyền ảo - những dãy núi đá vôi như nổi bật hơn, mềm mại hơn giữa nền trời trong xanh và dòng nước mướt mát như một dải lụa ngọc.

Khoảnh khắc đó đẹp tới mức cô gái chỉ biết há hốc miệng ngỡ ngàng. Nhiều người xem lại video còn tưởng cô đang đứng ở một hồ nước thiên đường nào đó chứ không phải Tràng An quen thuộc. Bởi thông thường, nước ở đây có màu xanh lục hoặc xanh nâu nhẹ, hiếm khi lên sắc ngọc bích trong suốt đến vậy.

Theo chia sẻ của một số người từng đi Tràng An nhiều lần, hiện tượng này thường chỉ xảy ra sau những cơn mưa lớn, khi nước trong, ánh nắng vừa đủ tạo nên sắc xanh ngọc bích như vậy. Cảnh tượng ấy không phải ai cũng gặp được - phải thật may mắn, đến đúng thời điểm mới may mắn chứng kiến Tràng An "lên màu" diệu kỳ như thế.

Không chỉ gây ấn tượng trong khoảnh khắc hiếm, Tràng An từ lâu đã nổi tiếng là một trong những khu du lịch sinh thái đặc sắc nhất miền Bắc. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (năm 2014), Tràng An hấp dẫn du khách bởi hệ thống hang động xuyên thủy, các dãy núi đá vôi trùng điệp, dòng sông uốn lượn như dải lụa xanh và thảm thực vật phong phú. Đặc biệt, những trải nghiệm ngồi thuyền len qua các hang động như Hang Tối, Hang Nấu Rượu, Hang Sáng, Hang Si, Hang Ba Giọt… luôn mang đến cảm giác vừa thư giãn vừa kỳ thú.

Có thể nói, nữ du khách này đã thực sự "bốc trúng sít rịt" - không chỉ trúng thời điểm đẹp nhất, mà còn trúng cả một khoảnh khắc hiếm hoi khi Tràng An lộ diện trong vẻ đẹp lung linh nhất của mình. Và cũng từ đó, Tràng An thêm một lần nữa chứng minh vì sao Ninh Bình luôn là "viên ngọc xanh" trong bản đồ du lịch Việt Nam.

