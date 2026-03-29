Mưa đá ở Nghệ An, hạt mưa to bằng ngón chân cái

Người dân xã Quỳ Châu, Nghệ An nhặt hạt mưa đá chiều 29-3 - Ảnh: LƯƠNG NGA

Khoảng 15h45 chiều 29-3, nhiều người dân ở các xã Châu Hạnh, thị trấn Tân Lạc (cũ), nay là xã Quỳ Châu, Nghệ An, thấy một cơn dông kéo đến sau gần một ngày xảy ra nắng nóng.

Trong cơn dông, mưa đá trút xuống gần 10 phút với nhiều kích cỡ viên đá khác nhau.

"Chúng tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn, nhìn ra thấy mưa đá trắng xóa. Nhiều cục mưa đá to bằng ngón chân cái, không ai dám ra ngoài lúc đó", chị Lương Nga - ngụ xã Quỳ Châu - nói.

Theo chị Nga, trận mưa đá xảy ra trong thời gian ngắn và hạt mưa đá cũng không quá lớn nên không gây nhiều thiệt hại về tài sản cho người dân khu vực dân cư nơi chị sống.

Mưa đá và lốc xoáy thường xuyên xảy ra tại các xã miền núi phía tây Nghệ An tập trung vào mùa giao mùa (tháng 3 đến tháng 5 hằng năm), gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu và cây cối.

Các trận mưa đá gần đây nhất (vào tháng 3, 4 năm 2024 và năm 2025) có cường độ mạnh, hạt đá lớn, làm tốc mái nhiều nhà dân và hư hỏng cây trồng ở Nghệ An.

Mưa đá ở xã Quỳ Châu, Nghệ An sau gần một ngày nắng nóng, oi bức - Ảnh: LƯƠNG NGA

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi lúc 15h30 chiều 29-3 dự báo chiều và tối 29-3, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ