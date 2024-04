Mưa đá cực lớn tại Quảng Nam

Chiều 18-4, UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), cho biết một số xã trên địa bàn huyện như Trà Mai, Trà Linh xảy ra hiện tượng mưa đá trên diện rộng.

Mưa đá cực lớn tại huyện Nam Trà My Clip: Facebook

Theo đó, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18-4, tại khu vực trung tâm hành chính huyện Nam Trà My ở xã Trà Mai xảy ra hiện tượng mưa đá kèm theo giông lốc.

Mưa đá lớn tại huyện Nam Trà My chiều 18-4 Ảnh: Facebook

Người dân khu vực trung tâm hành chính Tăk Pỏ, xã Trà Mai rất bất ngờ khi chứng kiến hiện tượng mưa đá kèm theo gió giật mạnh. Những hạt mưa đá có kích thước lớn bằng đầu ngón tay cái người trưởng thành rơi trên mái tôn tạo tiếng động lớn, nhiều người đã phải đóng kín cửa và gia cố đồ đạc để tránh thiệt hại. Một số người dân đã dùng thau chậu để hứng những hạt mưa đá rơi xuống, chụp ảnh đăng Facebook làm kỷ niệm.

Trong chiều 18-4, mưa đá cũng xảy ra tại xã Trà Linh và một số địa phương khác ở huyện Nam Trà My. Đặc biệt, xã Trà Linh là nơi có nhiều hộ dân trồng sâm Ngọc Linh, mưa đá xuất hiện khiến nhiều người lo lắng sẽ làm hư hỏng cây trồng có giá trị kinh tế rất cao này.

Trước đó, chiều 17-4 cũng xảy ra hiện tượng mưa đá tại huyện vùng cao Tây Giang của tỉnh Quảng Nam.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo VOV