MTTQ Nghệ An có tân Phó Chủ tịch

Theo đó, Hội nghị đã thông qua thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, giới thiệu ông Phan Sỹ Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ để Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng thời, luân chuyển, chỉ định ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ.

Sáng ngày 8/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa XV (nhiệm kỳ 2024-2029) để thực hiện công tác nhân sự.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã thảo luận, hiệp thương thống nhất cử ông Phan Sỹ Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị đã thảo luận, hiệp thương thống nhất cử ông Phan Sỹ Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ông Phan Sỹ Cường bày tỏ vinh dự và gửi lời cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm, hiệp thương thống nhất cử bản thân giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ông Phan Sỹ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029.

Tân Phó Chủ tịch hứa sẽ nỗ lực để triển khai thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra.

Ông Phan Sỹ Cường, sinh năm 1977. Quá trình công tác, ông Cường là Thư ký Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ.

