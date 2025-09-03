Một người bị thương sau va chạm trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h50 ngày 3/9 tại Km14+500/CT.06, hướng Hải Phòng - Hạ Long. Theo thông tin ban đầu: Tài xế xe ô tô 16 chỗ BKS 29G-015.xx không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên đã để xảy ra va chạm với xe bán tải BKS 14C-153.xx di chuyển cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương được đưa đi bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.

Sáng nay 3/9 trên cao tốc Hải Phòng- Hạ Long xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người bị thương (Nguồn: BQL Cao tốc Hạ Long- Hải Phòng)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, BQL Cao tốc Hạ Long- Hải Phòng, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng phương tiện. Hiện khu vực xảy ra tai nạn đã thông xe, các phương tiện di chuyển bình thường.

Tác giả: Duy Thái

Nguồn tin: Báo VOV