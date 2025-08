Hai xe đầu kéo va chạm trên cao tốc Bắc Nam, một người tử vong

Khoảng 5h ngày 5/8, xe đầu kéo biển số Hải Phòng do tài xế 39 tuổi, quê Yên Khánh, Ninh Bình điều khiển, di chuyển trên cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc lộ 45 - Nghi Sơn theo hướng Thanh Hóa đi Nghệ An. Khi đến địa phận phường Trúc Lâm, phương tiện này đâm vào phía sau xe đầu kéo mang biển kiểm soát Bắc Giang chạy cùng chiều phía trước.

Cảnh sát phá cabin giải cứu tài xế mắc kẹt. Ảnh: Lam Sơn

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe biển Hải Phòng bị biến dạng, tài xế mắc kẹt trong cabin. Cảnh sát cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Do nạn nhân bị kẹp trong khoang lái biến dạng, lực lượng chức năng phải cắt phá nhiều lớp sắt mới tiếp cận được. Sau hơn một giờ, tài xế được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong do chấn thương nặng.

Vụ tai nạn khiến đoạn cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn ùn tắc cục bộ nhiều giờ. Đến cuối buổi sáng, hiện trường được giải phóng, giao thông thông suốt trở lại.

Xe đầu kéo biển Hải Phòng vỡ nát phần đầu. Ảnh: Lam Sơn

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe phía sau thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Cao tốc quốc lộ 45 - Nghi Sơn dài 43 km, đi qua tỉnh Thanh Hóa, gồm 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp mà chỉ bố trí các dải dừng. Tuyến có tốc độ thiết kế 60-90 km/h, tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 9/2023 và hiện chưa thu phí sử dụng đường bộ.

