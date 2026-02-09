Một ngân hàng bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng

Các bị can bị khởi tố - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9-2, Công an TP Hà Nội cho biết vừa làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng của một ngân hàng trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố chín người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Hà Thị Thương (45 tuổi, trú Hà Nội), Trần Thị Phương Loan (40 tuổi, trú Hà Nội), Lương Ngọc Thoan (45 tuổi, trú Hải Phòng), Đồng Thế Lực (33 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thái (39 tuổi, trú Hà Nội), Mai Long (46 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa), Lương Huy Hoàng (28 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Đăng Hùng (42 tuổi, trú tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thành Nam (50 tuổi, trú Hà Nội).

Lập hợp đồng, hóa đơn khống để chiếm đoạt 318 tỉ đồng của ngân hàng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh vụ việc một ngân hàng tố giác Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2021 - 2024, Công ty Hoàng Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 318 tỉ đồng thông qua việc lập, sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng.

Công an xác định đây không phải là rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, mà là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, liên quan nhiều người trên cả nước, được chuẩn bị ngay từ thời điểm tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc các nhóm đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều doanh nghiệp trải dài nhiều tỉnh thành do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật qua từng thời kỳ.

Trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ Ngân hàng.

Ngoài ra nhóm này còn sử dụng nhiều doanh nghiệp liên quan gồm Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội, Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát, Công ty TNHH MTV Phương Nam 168, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình, Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV 366…

Các công ty này có dấu hiệu hoạt động mang tính hình thức, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế.

Qua đó hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm phân công vai trò cụ thể cho từng cá nhân tham gia. Trong đó Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan giữ vai trò kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền khi biết rõ không có giao dịch kinh tế thực.

Thoan, Lực, Thái, Long, Hoàng là các giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ để ngân hàng giải ngân.

Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ, chứng từ kế toán. Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu của Công ty Hoàng Thành cùng các doanh nghiệp liên quan.

Nhóm đã đồng thuận thực hiện chuỗi hành vi khép kín nhằm che giấu và lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 318 tỉ đồng đồng của ngân hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn tinh vi, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ