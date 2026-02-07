4 án chung thân, hơn 100 năm tù cho 46 bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản

HĐXX phiên tòa

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an, gây hoang mang, lo lắng, gây mất niềm tin của nhân dân. Vì vậy, cần phải có một mức án nghiêm, phù hợp với hành vi mà từng bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Xét tính chất vụ án và vai trò của các bị cáo trong vụ án, HĐXX thấy: Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, mỗi bị cáo đều đảm nhiệm những nhiệm vụ cụ thể theo phân cấp quản lý và cơ cấu tổ chức của từng bộ phận, dưới sự điều hành chung của đối tượng người Trung Quốc cùng các bị cáo giữ vai trò phiên dịch, quản lý phân công cụ thể công việc cho từng Cào thực hiện giúp sức tích cực cho các đối tượng Trung Quốc trên. Hành vi phạm tội được tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bị cáo, kéo dài xuyên suốt thời gian dài. Vì vậy, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức chặt chẽ, phân công phân nhiệm rõ ràng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Nghĩa, Đinh Như Quỳnh, Nìm Cún Pẩu, Phạm Thị Huyền Trang tù chung thân; Bị cáo Nguyễn Văn Mạnh 19 năm 06 tháng tù; các bị cáo Võ Thành Tâm, Nguyễn Thị Phương, 19 năm tù; bị cáo Trần Mạnh Tuấn 18 năm tù.

Bị cáo Vi Đình Đức 18 năm tù, tổng hợp hình phạt 18 tháng tù về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tại Bản án số 93/2025/HS-ST, ngày 29/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 1- Quảng Ninh buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 19 năm 06 tháng tù.

Bị cáo Lương Văn Phong, Đỗ Hoàng Sơn, Lưu Thị Hiên 17 năm tù; bị cáo Lê Thị Tuyến, Đỗ Tài Linh, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Văn Thắng, Bùi Văn Thành, cùng chịu mức án 16 năm tù; các bị cáo Vũ Phương Nam, Trần Thị Trang, Vũ Văn Đô, Trịnh Thị Thu, Trịnh Việt Anh, Nguyễn Ngọc Tân, Hoàng Văn Huy, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Văn Tùng, cùng chịu mức án 15 năm tù;

Bị cáo Mai Văn Trường, Nguyễn Đức Toàn, Trần Thị Linh, Lưu Đình Dũng, Trần Quốc Trung, Trần Khắc Ước 14 năm tù; bị cáo Trần Minh Tuyền, Hoàng Thị Lâm 13 năm 06 tháng tù; Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 8 năm 6 tháng tù đến 13 năm 06 tháng tù; bị cáo Hoàng Linh Chi 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài trách nhiệm hình sự, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm dân sự, áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 589 Bộ luật Dân sự bồi thường thiệt hại đối với 1.388 người.

Theo hồ sơ vụ án, các bị cáo trong đường dây lừa đảo này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972 tỷ đồng. Trong đó, bị hại bị lừa đảo, chiến đoạt tài sản nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng.

Trong số 46 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo giữ vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo gồm Đỗ Văn Nghĩa (SN 2000, lao động tự do; thôn Lan Hoa, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh); Phạm Thị Huyền Trang (SN 1999, lao động tự do; trú tại Khu 8, thị trấn Tiên Lãng, TP. Hải Phòng); Đinh Như Quỳnh (SN 2002, lao động tự do; Khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ); Nìm Cún Pẩu (SN 1984, lao động tự do; Khu 1, ấp Thuận An, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai) cùng 40 bị cáo khác bị VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Hữu Đức (SN 1990, lao động tự do; trú tại Tổ 2, Khu Trới 4, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hoàng Linh Chi (SN 2003, lao động tự do; trú tại khu 4, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a, c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 28/5/2024 đến ngày 23/01/2025, tổ chức lừa đảo được các đối tượng người Trung Quốc (không rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử” thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Bằng thủ đoạn thuê người Việt Nam giả danh cán bộ Công an cấp xã, phường của Việt Nam gọi điện thoại cho người dân thông báo các thông tin liên quan đến mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân, đồng bộ dữ liệu căn cước công dân cho các cháu nhỏ dưới 14 tuổi…. để yêu cầu người dân cập nhật.

Với cách thức yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng "DICH VU CONG" giả mạo của Chính phủ Việt Nam trên Webside http://chinhphu.khaibaoshktd.com rồi cài mã độc, chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ đó chiếm đoạt tiền trong các tài khoản của các bị hại được cài đặt trên điện thoại đó.

Các bị cáo Đỗ Văn Nghĩa, Phạm Thị Huyền Trang, Đinh Như Quỳnh, Nìm Cún Pẩu với vai trò là quản lý, phiên dịch giúp sức tích cực cho các đối tượng người Trung Quốc lừa đảo nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 13.543 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt là hơn 972,5 tỷ đồng.

Theo điều tra, trong các ngày 05/9/2024 và 29/10/2024, Cơ quan điều tra nhận được nguồn tin từ vợ chồng anh Lê Văn M. (SN 1982) và chị Kiều Thị H. (SN 1989, trú tại phường An Hưng, TP. Thanh Hóa - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị L. (SN 1983, khu Do Nha, phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh) tố giác tổ chức lừa đảo làm thủ tục cập nhật thông tin căn cước công dân cho con của anh M., chị H. và chị L. trên ứng dụng "DỊCH VỤ CÔNG".

Sau khi cập nhật ứng dụng này, toàn bộ số tiền trong tài khoản của anh, chị bị chiếm đoạt hết, trong đó anh M., chị H. bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 4,1 tỷ đồng; chị L. bị chiếm đoạt số tiền 816 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Cơ quan điều tra đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Đáng chú ý, quá trình xác minh, làm rõ vụ việc dựa trên các dữ liệu thu thập được từ chiếc điện thoại iPhone 8 Plus do lực lượng bí mật cung cấp, qua đó củng cố căn cứ phục vụ điều tra.

Trên cơ sở tài liệu đã thu thập và kết quả đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) thiết lập và điều hành, hoạt động tại khu vực “Tam Thái Tử”, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia.

Tổ chức này hoạt động với phương thức thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, tỉnh gọi điện thoại yêu cầu người dân Việt Nam cập nhật thông tin căn cước công dân, sổ sức khỏe điện tử… trực tuyến bằng cách dẫn dụ cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản Ngân hàng của bị hại.

