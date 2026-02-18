Ẩn danh đăng bài bôi xấu lực lượng công an, người đàn ông bị xử lý

Công an xã Lệ Thủy làm việc với anh T.V.H

Ngày 18-2, Công an xã Lệ Thủy (Quảng Trị) cho hay đang lập hồ sơ vụ việc để xem xét xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan lực lượng công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một bài viết đăng ẩn danh trong nhóm trên Facebook có nội dung sai sự thật về lực lượng Công an nhân dân, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng.

Bài đăng có nội dung sai sự thật của T.V.H trong hội nhóm trên không gian mạng



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Lệ Thủy xác định người đăng là T.V.H (trú thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị). Làm việc với cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, anh T.V.H đã chủ động xóa bài viết, cam kết không tái phạm. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Nhóm mạng xã hội nơi xuất hiện bài đăng có tên "Chợ tréo - Lệ Thủy - Quảng Bình", thu hút nhiều thành viên tham gia trao đổi, mua bán và chia sẻ thông tin địa phương.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động