Đặc sản nghe tên "ngượng đỏ mặt" xưa không ai ăn nay 150.000 đồng

Ốc bướm, còn được gọi là ốc trinh nữ, gây ấn tượng từ cái tên độc đáo đến hình dáng lạ mắt. Không ít thực khách bật cười ngượng ngùng khi nghe nhắc tới, nhưng chính điều đó lại khiến loài ốc này trở nên đặc biệt và dễ nhớ.

Thoạt nhìn, ốc bướm có hình dáng bầu tròn như quả trứng, lưng nhẵn bóng với những chấm đen nổi bật trên nền vàng sáng, gợi liên tưởng đến hoa văn da hổ. Phần bụng có đường rãnh dài hình răng cưa khép kín- dấu hiệu đặc trưng của họ ốc sứ.

Tùy từng vùng biển, màu sắc vỏ có thể đậm nhạt khác nhau, nhưng điểm chung là bóng đẹp, cứng chắc, nhiều con còn được người chơi hải sản giữ lại làm vật trang trí.

Theo các tài liệu sinh học, ốc bướm có tên khoa học là Cypraea tigris (Tiger cowrie), thuộc họ ốc sứ (Cypraeidae). Đây là loài ốc sứ có kích thước lớn nhất ở Việt Nam, cá thể trưởng thành có thể dài tới 10 cm. Chúng phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và sống ở tầng hạ triều, độ sâu khoảng 2–3m.

Thực tế, ốc trinh nữ có con to bằng cả nắm tay. Tuy nhiên, theo người sành ăn, những con cỡ vừa – chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái – mới cho phần thịt ngon nhất. Phần thịt ốc có màu trắng đậm hoặc hơi ngả vàng, khi chế biến giòn dai, không bở, tỏa mùi thơm rất riêng. Vị ngọt của ốc không gắt mà dịu, có hậu vị biển rõ ràng, ăn lạ miệng hơn nhiều loại ốc quen thuộc khác.

Trước đây, do tên gọi "khó nói" và cách ăn hơi cầu kỳ, ốc bướm ít được chuộng. Nhưng vài năm gần đây, khi ẩm thực địa phương được chú ý nhiều hơn, loài ốc này bất ngờ được "khai quật", trở thành món nhậu khoái khẩu của nhiều người.

Ốc bướm có thể chế biến theo nhiều cách như xào, nướng, sốt bơ tỏi, nấu cháo hay lẩu, nhưng món được đánh giá cao nhất vẫn là ốc hấp sả. Cách làm tưởng chừng đơn giản nhưng lại giữ trọn vị nguyên bản của loài ốc này.

Ốc được rửa sạch, xếp vào nồi cùng sả cây đập giập, thêm chút muối hạt và vài lát ớt. Không cần cho nước, khi đun nóng, ốc bướm tự tiết ra nước, vừa đủ làm chín thịt, giúp từng thớ ốc thấm nhẹ hương sả, giữ được độ giòn dai và vị ngọt tự nhiên.

Trước đây loại ốc này không ai ngó nên giá rẻ như cho, nhưng hiện nay được nhiều người ưa thích. Do đó vào chính vụ mùa hè, giá ốc bướm tại chỗ chỉ khoảng 40.000–70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi được vận chuyển đi các tỉnh hoặc đưa vào nhà hàng, mức giá có thể tăng lên 120.000–150.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn nếu khan hàng.

