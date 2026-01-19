Chanh và mái tóc: Lợi ích thật - rủi ro thật, đừng dùng khi chưa biết điều này

Công dụng của chanh đối với tóc

Khi được sử dụng ngoài da, đặc biệt ở dạng nước cốt pha loãng, chanh có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho mái tóc. Trong đó, nước cốt chanh thường được dùng để làm sáng tóc tự nhiên, giúp tóc trông bóng khỏe hơn, đồng thời hỗ trợ giảm dầu và gàu.

Tuy vậy, trước khi áp dụng, người dùng cần hiểu rõ cơ chế tác động cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

Làm sáng tóc tự nhiên

Trong nhiều chia sẻ trên mạng, chanh được nhắc đến như một nguyên liệu giúp làm sáng tóc. Theo các thông tin này, axit citric trong nước cốt chanh có tác dụng như một chất oxy hóa tự nhiên, làm giảm sắc tố melanin trong tóc. Khi kết hợp với ánh nắng mặt trời, quá trình làm sáng tóc diễn ra nhanh hơn.

Chanh có khả năng làm sáng tóc tự nhiên và hỗ trợ chăm sóc da đầu

Hiệu quả này thường rõ rệt hơn với các tông tóc sáng như vàng hoặc nâu nhạt. Với tóc nâu sẫm hay đen, sự thay đổi màu sắc có thể xảy ra nhưng không đáng kể.

Một số cách phổ biến để sử dụng chanh làm sáng tóc gồm pha loãng nước cốt chanh với nước để xả tóc, trộn tinh dầu chanh với dầu nền và nước rồi thoa lên tóc, hoặc nghiền viên vitamin C cho vào dầu gội để tạo hiệu ứng làm sáng từ từ. Dù áp dụng cách nào, tóc sau khi thoa chanh cần được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để đạt hiệu quả.

Giúp tóc bóng khỏe hơn

Không phụ thuộc vào màu tóc, nước cốt chanh có thể giúp mái tóc trông bóng mượt hơn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với ánh nắng. Để tăng hiệu quả, có thể pha nước chanh với giấm táo, thoa đều lên tóc trong vài phút rồi xả sạch và dùng dầu xả để cân bằng độ ẩm.

Hỗ trợ giảm dầu và gàu

Axit citric trong chanh còn có khả năng hấp thụ dầu thừa trên da đầu. Khi mát-xa nhẹ nước cốt chanh lên da đầu, đặc biệt trong trường hợp bị gàu hoặc viêm da tiết bã, chanh có thể giúp cải thiện tình trạng bong tróc và nhờn dầu. Phương pháp này phù hợp với nhiều loại tóc và màu tóc khác nhau.

Nước chanh có làm hư tổn tóc?

Bản thân nước cốt chanh tươi không gây hư tổn nghiêm trọng cho tóc. Tuy nhiên, việc để tóc tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời sau khi thoa chanh có thể làm tổn thương lớp biểu bì bên ngoài của sợi tóc, khiến tóc khô và yếu hơn.

Vì vậy, thời gian phơi nắng chỉ nên kéo dài đến khi nước chanh khô lại, tối đa khoảng một giờ. Sau đó, cần gội sạch và sử dụng dầu xả để phục hồi độ ẩm. Việc bổ sung một lượng nhỏ dầu dưỡng vào dung dịch nước chanh cũng có thể giúp hạn chế tác động xấu từ ánh nắng.

Những tác dụng phụ có thể gặp

Dù mang lại một số lợi ích, nước cốt chanh vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng da. Với những người mắc bệnh chàm, vẩy nến hoặc có làn da nhạy cảm, axit citric trong chanh có thể khiến da đầu bị đỏ, ngứa và kích ứng mạnh hơn. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần ngừng sử dụng ngay.

Ngoài ra, một số người có thể gặp phản ứng viêm da do ánh sáng thực vật - tình trạng xảy ra khi da tiếp xúc với một số loại thực vật, trong đó có chanh, rồi tiếp xúc tiếp với ánh nắng mặt trời. Biểu hiện thường là viêm, phồng rộp và xuất hiện các đốm sẫm màu kéo dài trên da đầu.

Để hạn chế rủi ro, nên thử phản ứng trên một vùng da nhỏ vài ngày trước khi thoa chanh lên tóc và da đầu. Việc sử dụng kem chống nắng hoặc dầu xả có chứa thành phần chống tia UV cũng giúp bảo vệ da đầu và tóc tốt hơn.

Uống nước chanh có giúp tóc khỏe hơn?

Chanh giàu vitamin C, chất xơ hòa tan và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe, góp phần hỗ trợ giảm cân và làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh như tim mạch, sỏi thận hay rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng khẳng định việc uống nước chanh trực tiếp cải thiện sức khỏe mái tóc.

Dù vậy, việc bổ sung chanh hợp lý vào chế độ ăn uống vẫn mang lại nhiều lợi ích tổng thể cho cơ thể.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV