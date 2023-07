Một chủ tịch xã ở Quảng Nam bị khởi tố

Ngày 24-7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Trụ sở UBND xã Duy Hải nơi ông Thống làm việc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị đình chỉ chức vụ đối với ông Thống. Một nguồn tin cho hay ông Thống bị điều tra liên quan đến việc giả mạo để được cấp đất khi đền bù giải tỏa, tái định cư cho một người thân. Hiện ông Thống đang được cho tại ngoại.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Duy Hải phát sinh nhiều đơn thư, khiếu nại liên quan đến đất đai. Đây cũng là địa bàn phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến đền bù giải tỏa, tái định cư đối với một số dự án trọng điểm.

