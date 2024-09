Một cán bộ ngân hàng gây thiệt hại trên 3,8 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Chu Lai (sinh năm 1994, trú tại Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), nguyên là cán bộ tín dụng một ngân hàng có chi nhánh tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối tượng Chu Lai

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2024, Chu Lai được giao quản lý khoản vay của các khách hàng, khi có các khoản vay của khách hàng đến hạn thanh toán, Chu Lai đã vay mượn tiền của các cá nhân để thực hiện đảo nợ cho khách hàng không có khả năng trả nợ.

Cơ quan điều tra xác định Chu Lai đã gây thiệt hại cho một số cá nhân với số tiền trên 3,8 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: CTV Lê Nam

Nguồn tin: Báo VOV