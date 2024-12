Đại gia Đỗ Hữu Hạ và khối tài sản khủng từ hệ sinh thái Hoàng Huy Group

Chân dung đại gia Đỗ Hữu Hạ

Ông Đỗ Hữu Hạ (SN 1955, quê quán tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) có trình độ cử nhân chuyên ngành quản lý. Giai đoạn từ 1995-2007, ông Đỗ Hữu Hạ là Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH TM Hoàng Huy. Từ 2005-2009, ông Hạ giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Thái Nghiệp. Từ năm 2007, ông Hạ làm Chủ tịch HĐQT CTCP Thương Mại Hưng Việt, Chủ tịch/Tổng giám đốc CTCP Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy. Từ 2008 tới nay, ông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Đại gia Đỗ Hữu Hạ sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng

Tại Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Tài chính Hoàng Huy cho thấy, ông Đỗ Hữu Hạ đang nắm hơn 262 triệu cổ phiếu TCH, tương ứng 39,23% vốn điều lệ của Tài Chính Hoàng Huy. Với tỷ lệ sở hữu này, tương ứng ông Đỗ Hữu Hạ đang có hơn 2.600 tỷ đồng tại TCH.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT TCH - vợ ông Đỗ Hữu Hạ nắm gần 32,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,89% vốn điều lệ TCH. Tương ứng, bà Hà đang có hơn 324 tỷ đồng tại TCH.

Ngoài ra, con trai ông Đỗ Hữu Hạ là Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT đang nắm hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,38% vốn tại TCH. Con dâu ông Đỗ Hữu Hạ là Đỗ Thị Huyền Trang nắm hơn 4 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,61% vốn.

Một người con trai khác của ông Đỗ Hữu Hạ là Đỗ Hữu Hậu, tuy không sở hữu cổ phiếu nào tại Công ty nhưng đang là Phó Tổng giám đốc TCH.

Như vậy, gia đình ông Đỗ Hữu Hạ đang sở hữu hơn 45,11% vốn điều lệ tại TCH, tương ứng gần 3.000 tỷ đồng vốn tại Tài chính Hoàng Huy.

Hiện tại ông Đỗ Hữu Hạ đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Pruksa Việt Nam, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng.

Vợ ông là bà Nguyễn Thị Hà là Thành viên HĐQT tại: CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát, CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp.

Ông Đỗ Hữu Hưng còn là thành viên HĐQT/Tổng giám đốc tại CTCP Đầu tư Tô Hiệu, Thành viên HĐQT tại CTCP Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát, thành viên HĐQT/Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Thịnh Hiệp.

Tại Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2024 của Tài chính Hoàng Huy (kỳ tài chính từ 1/4 đến 30/9), thu nhập của ông Đỗ Hữu Hạ ở mức 180 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hà là 60 triệu đồng, ông Đỗ Hữu Hưng có thu nhập hơn 460 triệu đồng, Đỗ Hữu Hậu có thu nhập 522 triệu đồng.

Hệ sinh thái Hoàng Huy Group

Trong hệ sinh thái của Hoàng Huy Group, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) được xem như là doanh nghiệp lớn mạnh nhất hệ thống. Về Tài chính Hoàng Huy, Thị trường Tài chính đã giới thiệu ở bài trước.

Về lĩnh vực bất động sản, năm 2011, TCH đã giao cho công ty con là CTCP Tập đoàn bất động sản CRV thực hiện dự án Trung tâm thương mại - Dịch vụ nhà ở Golden Land Building tại Hà Nội.

Bất động sản CRV là một thành viên của Tập đoàn Hoàng Huy, được thành lập từ năm 2006. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển bất động sản với một số dự án đã thực hiện như tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp Golden Land Building; tháp văn phòng hiện đại kết hợp TTTM cao cấp Gold Tower; tổ hợp shophouse và căn hộ cao cấp Hoang Huy Grand Tower; tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp Hoang Huy Commerce...

Trước đó vào ngày 5/6/2024, công ty có quyết định rút hồ sơ đăng ký niêm yết tại HOSE để cập nhật bổ sung số liệu kiểm toán năm 2023 và tình hình kinh doanh, sau đó tiến hành nộp lại hồ sơ niêm yết như hiện nay.

Theo báo cáo quản trị năm 2023, Bất động sản CRV có ba cổ đông lớn là CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã: TCH) với số lượng nắm giữ 256,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 38,09%; CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã: HHS) nắm giữ 236,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,17%; và CTCP Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang (không nêu chi tiết lượng cổ phiếu nắm giữ).

Tại quý II/2024-2025, CRV ghi nhận doanh thu tăng 465,7% lên 465 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của CRV đạt 64,5 tỷ đồng, giảm 25% so với quý II/2023-2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm tài chính, doanh thu thuần của CRV đạt 1.161 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 242 tỷ đồng, tăng lần lượt 251% và 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của CRV giảm 288 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm tài chính về còn 9.056 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của CRV là 6.270 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm gần 660 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chi phí sản xuất dở dang tại dự án Hoàng Huy New City là 4.986 tỷ đồng, thành phẩm dự án Hoàng Huy Commerce là 1.211 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 90 tỷ đồng góp bởi 3 cổ đông sáng lập. HHS hoạt động trong hai lĩnh vực chính là kinh doanh xe ô tô tải và đầu tư, phát triển bất động sản. Tại thời điểm 30/9/2024, TCH đang sở hữu 51,06% vốn điều lệ của HHS.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của HHS đạt 355 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 40% và 61,3% so với cùng kỳ năm 2023, tương ứng hoàn thành 79% kế hoạch doanh thu và 100% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024.

Tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của HHS đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ vay của HHS là 3.376 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, toàn bộ đến từ khoản đầu tư vào Bất động sản CRV, tương đương 43,56% vốn điều lệ công ty này.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của HHS đạt 591 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với thời điểm đầu năm. Phần lớn tới từ 464 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn.

Tác giả: Nhị Hà

Nguồn tin: thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn