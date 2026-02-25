Tai nạn giao thông nghiêm trọng, 2 học sinh tử vong

Ngày 24-2, lãnh đạo UBND xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên cho biết vào sáng cùng ngày trên địa bàn Thái Thụy đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và 2 xe máy điện đi chiều ngược lại, khiến 2 học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 24-2, xe ô tô biển kiểm soát 17A-314.xx do ông P.H.M. (SN 1962, trú tại xã Thái Thụy) điều khiển theo hướng xã Thái Thụy đi xã Thụy Anh.

Khi đến địa phận thôn An Ninh (xã Thái Thụy), xe ô tô đã va chạm với 2 xe máy điện đi hướng ngược lại. Trong đó, một xe máy điện không gắn biển kiểm soát (màu đen) do em B.Đ.H. (SN 2008, trú tại xã Thụy Anh), học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Diêm Điền, điều khiển, phía sau chở em B.T.Th. (SN 2012, trú tại xã Thụy Anh), học sinh lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đức Cảnh. Xe máy điện còn lại biển kiểm soát 17MĐ6-152.xx do em N.T.H.L. (SN 2008, cùng trú tại xã Thụy Anh), học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Diêm Điền, điều khiển.

Vụ tai nạn khiến em B.Đ.H. và em B.T.Th. tử vong. Em N.T.H.L may mắn thoát nạn, 3 xe bị hư hỏng nặng.

Hiện, cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Tác giả: Tr. Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động