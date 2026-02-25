Ô tô chạy lấn làn tông thầy hiệu trưởng đi xe máy tử vong

Chiều 24-2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La cho biết trên quốc lộ 4G đoạn qua địa bàn xã mới xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông N.G.T., Hiệu trưởng Trường THCS Chiềng Cang, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Theo hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24-2, tại Km82 quốc lộ 4G, đoạn qua địa bàn xã Chiềng Khoong. Thời gian trên, ô tô con mang BKS tỉnh Sơn La lưu thông trên quốc lộ 4G theo hướng Chiềng Khoong - Sông Mã với tốc độ cao đã lấn hết phần đường của chiều ngược lại.

Sau đó, ô tô con tông trúng xe máy do thầy N.G.T. điều khiển, đang đi sát lề đường thuận chiều.

Cú tông mạnh khiến thầy T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 phương tiện bị hư hỏng, xe máy biến dạng hoàn toàn.

Hiện, vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động