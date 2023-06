Món ăn buổi sáng tốt hơn ngàn lần thuốc bổ, vòng 2 tự động nhỏ lại

Ăn cháo yến mạch

Cháo yến mạch là thực phẩm tốt cho giảm cân. 1 tuần bạn cũng nên dành từ 2-3 bữa sáng sử dụng cháo yến mạch. Loại cháo này rất tốt cho sức khỏe, ít calo, không sợ béo. Nếu bạn ăn cháo yến mạch thường xuyên vào mỗi bữa sáng sẽ tạo thói quen tốt cho giảm cân.

Uống trà xanh thay vì cà phê

Nếu bạn cần một chút caffeine vào buổi sáng, hãy uống trà xanh thay cho cà phê. Ngoài caffeine, các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Những người uống ít nhất hai tách trà xanh mỗi ngày có vòng eo nhỏ và lượng mỡ thừa ít hơn những người không uống trà xanh.

Ăn khoai lang buổi sáng giúp giảm cân hiệu quả

Các chuyên gia khuyên bạn nếu muốn giảm cân hiệu quả, nên thay thế thói quen ăn sáng bằng bún, phở hay bánh mì thành 1-2 củ khoai lang sẽ hỗ trợ giảm cân cho bạn nhanh gấp 4 lần. Các nhà khoa học tại Viện dinh dưỡng TW cũng đưa ra lời khuyên là bạn nên ăn kèm khoai với sữa nguyên kem hay sữa chua hoặc chút rau xanh vào bữa sáng để đảm bảo cơ thể đủ năng lượng cho một ngày dài làm việc.

Bởi khoai lang giàu chất xơ - giảm cân hiệu quả bằng khoai lang là nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào và lượng nước cao gấp 2 lần các thực phẩm khác, dẫn đến dạ dày của bạn sẽ có cảm giác nhanh no, làm hạn chế khẩu phần ăn so với bình thường. Trong khoai lang còn chứa một chất rất khó bị phân hủy trong dung môi hữu cơ, tạo cho bạn cảm giác no lâu, cơn đói của bạn sẽ đến chậm hơn bình thường.

Không bỏ bữa sáng

Những người muốn giảm cân thường có xu hướng bỏ bữa sáng. Tuy nhiên, đó lại là sai lầm. Việc bỏ bữa sáng khiến việc trao đổi chất chậm chạp hơn và bạn sẽ ăn nhiều hơn vào các bữa còn lại trong ngày. Để tối ưu hóa quá trình trao đổi chất, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên ăn sáng sau khi tập thể dục với khoảng 30 g protein để bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể.

