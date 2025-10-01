Khu nghỉ, nhà hàng ven biển tan hoang sau bão

Tại Hà Tĩnh, sức gió cộng với triều cường dâng cao trong bão Bualoi làm đổ sập và hư hại nhiều khách sạn, nhà hàng tại Khu du lịch Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Hàng chục căn nghỉ dưỡng Villa Hoa Tiên Xuân Thành bị tốc mái, sập móng và tường, nội thất bên trong hư hỏng.

Sáng 30/9, hoàn lưu bão gây mưa lớn tại xã Tiên Điền, sóng cao và gió lớn tiếp tục gây ảnh hưởng đến loạt công trình của Hồng Lam Xuân Thành. Đại diện chủ đầu tư Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành, cho biết hiện đơn vị đang tập trung bảo vệ tài sản, chưa thống kê được thiệt hại.

Cách khu du lịch Xuân Thành khoảng 500 m, sân pickleball rộng hơn 1.000 m2 cũng bị gió bão làm đổ sập.

Khu du lịch Thiên Cầm, Hà Tĩnh, hứng chịu gió cấp 10-11, giật cấp 12, hoành hành suốt 6 giờ, khi bão số 10 đổ bộ vùng biển Bắc Trung Bộ. Hàng trăm khách sạn, nhà hàng tại Thiên Cầm bị gió bão làm tốc mái, vỡ kính.

Một nhà hàng ven biển bị tốc mái, gãy khung, dù đã được chủ quán, gia cố, chằng chống trước bão.

Theo trung tâm Văn hóa - Truyền thông khu vực Cẩm Xuyên, hiện có hàng trăm khu lưu trú, nhà hàng dọc biển Thiên Cầm bị thiệt hại về tài sản trong hai ngày qua. Một số hộ kinh doanh đã cố gắng thu dọn tạm, song gặp trở ngại do mất điện, hoàn lưu bão gây mưa kéo dài. Thiệt hại ước tính mỗi hộ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tại Nghệ An, mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm phường Cửa Lò sáng 30/9.

Hàng chục nhà hàng, khách sạn nằm dọc đường Bình Minh, biển Cửa Lò bị thiệt hại. Kính vỡ vương vãi trên đường, nhiều hạng mục trang trí gần như hỏng hết. Khu vực hiện vẫn mất điện, người dân đang dọn dẹp và thu gom lại tài sản sau bão.

Khách sạn Sammy trên đường Bình Minh vỡ kính, đổ biển hiệu, nội thất nhiều phòng hư hại. Đại diện khách sạn Sammy cho biết thiệt hại ước tính khoảng hai tỷ đồng. Cơ sở vừa khắc phục hậu quả bão Kajiki cuối tháng 8, nay tiếp tục gánh thêm thiệt hại trong khi nguồn thu giảm vì mùa du lịch biển đã kết thúc.

Sáng 30/9, con đường dẫn vào trung tâm du lịch biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn, Thanh Hoá, vắng du khách. Nằm rìa tâm bão, Sầm Sơn hứng chịu gió cấp 6-9, giật tăng hai cấp, gây mưa to kéo dài suốt 12 giờ. Khu phố vốn sầm uất với hàng chục nhà hàng, khách sạn nay cây cối bật gốc, biển hiệu, khung sắt vỡ đổ.

Mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường khiến nước biển tràn sâu vào đất liền, cuốn theo cát và rác thải phủ kín nhiều tuyến đường như Hồ Xuân Hương, Trần Nhân Tông, Lam Sơn. Một số đoạn bị ngập sâu (ảnh sau) đã được chính quyền chăng dây hạn chế người dân qua lại.

Đại diện phường Sầm Sơn, cho biết bão Bualoi làm hàng chục căn nhà tốc mái, hàng trăm cây xanh ngã đổ. Đơn vị đã huy động tổng thể các lực lượng tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Hệ thống nhà hàng, quán ăn ven biển Sầm Sơn hư hại nặng. Đại diện nhà hàng Chinh Thủy, trên đường Hồ Xuân Hương cho hay phần cổng nhà hàng đổ sập, phần mái bị gió quật tan hoang, nước mưa dội vào làm hư hỏng nội thất và nhiều vật dụng kinh doanh. Đến sáng 30/9, nhiều đơn vị kinh doanh tại Sầm Sơn vẫn chưa thống kê xong thiệt hại. Tính đến chiều 30/9, Bualoi gây tổ hợp thiên tai bão, lũ, sạt lở đất từ Bắc Trung Bộ trở ra miền núi phía Bắc làm 26 người chết, 22 người mất tích và có thể còn gia tăng, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Hoàn lưu bão gây mưa lớn ở nhiều địa phương. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh.