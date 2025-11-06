Loài ốc nghe tên như một bộ phận trên cơ thể, là đặc sản "bon mồm" ở hàng quán có lúc bán với giá 400.000 – 700.000đ/kg

Nếu chỉ nghe tên, nhiều người sẽ bật cười, bởi ốc móng tay khiến người ta liên tưởng ngay tới một bộ phận quen thuộc trên cơ thể. Thế nhưng, bỏ qua yếu tố tên gọi, đây là một trong những loại hải sản bình dân nhưng chưa bao giờ lép vế ở bản đồ ẩm thực, xuất hiện dày đặc từ quán vỉa hè tới nhà hàng hải sản, đặc biệt đắt khách vào mùa biển đẹp.

Nhận diện ốc móng tay: dài, mảnh, vỏ mỏng

Ốc móng tay (razor clam) thuộc nhóm nhuyễn thể hai mảnh vỏ, thân dài, thon như… móng tay người, vỏ mỏng và hơi cong. Ở Việt Nam, ốc phân bố nhiều tại các bãi triều từ miền Bắc (Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá) tới miền Trung – Nam (Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang).

Điểm khiến ốc móng tay khác biệt so với các loại ốc thường: Thịt dài, không tròn mập như ốc bươu hay ốc nhồi. Kết cấu giòn nhẹ, có độ đàn hồi, không bở. Vị ngọt hậu tự nhiên, không đậm mùi tanh. Có 2 loại phổ biến: ốc móng tay thường và ốc móng tay chúa (lớn hơn, thịt dày hơn, giá cao hơn).

Cách bắt ốc – nhìn đơn giản nhưng không hề dễ

Ốc móng tay không sống lộ thiên mà chui sâu trong cát ẩm ở bãi triều. Người dân đi bắt ốc thường dùng vài mẹo: Rắc muối hoặc nước xà phòng loãng vào lỗ nhỏ trên cát, ốc “sặc” và tự trồi lên. Dùng xẻng nhỏ đào nhanh theo dấu “huyệt ốc”. Đi đúng mùa nước ròng đầu và cuối tháng âm lịch để ốc béo, ít cát, dễ bắt. Ốc sạch cát, căng thịt, non nước thường quyết định 60% độ ngon của món ăn, vì nếu ốc dính sạn hoặc nhão thịt, coi như mất trải nghiệm.

Một ưu điểm ít người để ý: ốc móng tay câng bằng khá tốt giữa tiêu chí ngon miệng và lành mạnh. 100g ốc móng tay chỉ chứa khoảng 90–95 kcal. ~17g protein, ít chất béo. Giàu khoáng như kẽm, sắt, omega-3, có lợi cho hệ miễn dịch và tim mạch. Nói cách khác, đây là món vừa “đưa mồi” lại không khiến người ăn mang cảm giác quá tội lỗi sau bữa tối.

Trong bếp đơn giản, lên bàn ăn lại cực kỳ “ăn tiền”

Ốc móng tay không cần kỹ thuật cầu kỳ vẫn ngon, chỉ cần biết giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của ốc. Một số cách chế biến được ưa chuộng nhất: Xào bơ tỏi: béo – thơm – đậm đà, sốt quét bánh mì không chừa lại giọt nào. Nướng mỡ hành: mềm ngọt, dậy mùi, thêm ít lạc rang càng “đưa miệng”. Xào rau muống: món bình dân nhưng được đánh giá “hao cơm” nhất. Hấp sả ớt: thanh, thơm, hợp kiểu ăn giữ vị tự nhiên.

Lưu ý quan trọng khi sơ chế: Ngâm ốc 2–3 tiếng trong nước muối loãng + ớt cắt lát để ốc nhả sạch cát. Đây là bước bắt buộc để tránh sạn khi ăn.

Giá bán: bình dân nhưng cũng có lúc chạm mốc nửa triệu.Tuỳ kích cỡ, độ tươi và vùng khai thác, giá ốc móng tay khá linh hoạt: Ốc móng tay thường: 120.000 – 180.000đ/kg. Ốc tuyển, thịt dày: 220.000 – 350.000đ/kg. Ốc móng tay chúa loại đẹp, cỡ lớn: 400.000 – 700.000đ/kg. Mức 400.000 – 700.000đ/kg nghe có vẻ cao so với 1 món “bình dân”, nhưng đặt cạnh chất lượng thịt, độ tươi theo mùa và công bắt thủ công, mức giá này lại không quá bất ngờ trong các nhà hàng hải sản.

Muốn chọn đúng ốc ngon, không bị hao hụt cân nặng, chỉ cần ghi nhớ vài điểm: Cầm nặng tay, không nhẹ rỗng ruột. Vỏ khép hờ, không mở toang. Chạm nhẹ thấy ốc co lại nhanh. Không có mùi lạ hay nước nhớt chảy nhiều.

Đây là món ngon, dễ ăn, dễ chế biến, giá linh hoạt, vừa hợp làm mồi nhậu. Không ồn ào như tôm hùm, không sang chảnh như bào ngư, nhưng ốc móng tay lại bền bỉ trong thói quen ẩm thực của người Việt – gần gũi, dễ tìm, ăn một lần dễ nhớ.

